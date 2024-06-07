Отправлено: - 13:09

Сабыр:

Ну закройте вы окна шторами и всё!

Сабыр:

Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?!

Цитата:И включите свет дома и фонари на улице на час раньше и всО!(вот только интересно, за чей счет будут покрывать свои расходы за дополнительное потребление электроэнергии те же магазины)Цитата:Сейчас начинает светать в 3.00, а станет 2.30, действительно что это нам даст