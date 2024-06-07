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Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49346
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 07.06.24 - 21:21
Официальная петиция против единого часового пояса в Казахстане, опубликованная на госпортале ePetition, набрала 50 тысяч подписей, подтверждённых ЭЦП, и более 710 тысяч просмотров.
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Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 07.06.24 - 21:21
Любопытно, что сейчас чиновники изобретут, чтобы остаться при своих интересах?..
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 651
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 07.06.24 - 21:23
Привет Солнце, пока Луна. Может быть мы снова будем на одной волне, если график вернут на место...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1401
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 09:50
Ну закройте вы окна шторами и всё! Вы что опять это посмешище устраиваете!? Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?! У нас так много людей встает в 5 утра?? В ВКО конечно надо перевести,тк у них свой пояс! Следуйте науке,а не петициям не совсем умных людей! Давайте петицию соберите,чтобы налоги отменить,а чё! Сдыдобище!
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 08.06.24 - 10:23
Если по уму(по науке), так нашу область надо ещё на час назад сдвинуть.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1401
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 08.06.24 - 10:31
Цитата:
Ну мы же все знаем где мы и где наука..
Skeptic:
Если по уму(по науке)
Если по уму(по науке)
Ну мы же все знаем где мы и где наука..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4912
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:03
У меня отношение к этому такое же как и к реформам в образовании. Хватит экспериментов!!! Я и при неправильном часовом поясе вставал когда хотел и сейчас при почти правильном так же
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4912
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:05
Раньше Ведлер и Нурхожаев собирали петиции чтобы сдвинуть время на час назад. Теперь собирают петиции, чтобы сдвинуть на час вперёд. Сдвинут Ведлер и ко возбудятся опять, так и будем время туда сюда двигать?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 651
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:44
Комментарий удален модератором.
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 13:09
Цитата:
И включите свет дома и фонари на улице на час раньше и всО!(вот только интересно, за чей счет будут покрывать свои расходы за дополнительное потребление электроэнергии те же магазины)
Цитата:
Сейчас начинает светать в 3.00, а станет 2.30, действительно что это нам даст
Сабыр:
Ну закройте вы окна шторами и всё!
Ну закройте вы окна шторами и всё!
И включите свет дома и фонари на улице на час раньше и всО!(вот только интересно, за чей счет будут покрывать свои расходы за дополнительное потребление электроэнергии те же магазины)
Цитата:
Сабыр:
Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?!
Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?!
Сейчас начинает светать в 3.00, а станет 2.30, действительно что это нам даст
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 13:14
Цитата:
вот так запросто один "умный" назвал, как минимум 50000 людей не умными.
Сабыр:
не совсем умных людей!
не совсем умных людей!
вот так запросто один "умный" назвал, как минимум 50000 людей не умными.
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 13:23
Цитата:
"Наука" во времена тотального дефицита утверждала, что сахар - "белая смерть, а кофе - чёрная", и то, что маргарин полезнее сливочного масла.
Сабыр:
Следуйте науке
Следуйте науке
"Наука" во времена тотального дефицита утверждала, что сахар - "белая смерть, а кофе - чёрная", и то, что маргарин полезнее сливочного масла.
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 13:28
" А вот в Европе", как у нас любят говорить, до сих пор используют "зимнее" и "летнее"время. ( ну тупые!© ). Слово наука им, наверное, вообще неизвестно.
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