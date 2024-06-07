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"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49346
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат.
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Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:40
Цитата:
Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.
abaika95:
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:45
Цитата:
А на математике я заново доказывал теоремы т.к. не мог запомнить формулировки (но хорошо помнил суть доказательства) из учебника. Да это занимало больше времени чем ссылка на теорему равнобедренных треугольников. Но по результату получал законную оценку. Но вот ответить на тест какая теорема доказывает что_____ и 4 варианта с названиями я бы ставил наугад.
И в дополнение. Английский язык который я сдавал на первом ЕНТ (тогда еще не обязательном) я набрал 17 баллов из 30 хотя знания языка были очень поверхностные. И все ответы были проставлены путем зачитывания в слух и оценкой насколько по английский это звучит. Русский язык по которому в советской систем мне ставили четно заработанную 4 с минусом. я ответил на 26 балов из 30 (по тому же принципу что и английский).
abaika95:
А математику устно вы как объясняли?)
А математику устно вы как объясняли?)
А на математике я заново доказывал теоремы т.к. не мог запомнить формулировки (но хорошо помнил суть доказательства) из учебника. Да это занимало больше времени чем ссылка на теорему равнобедренных треугольников. Но по результату получал законную оценку. Но вот ответить на тест какая теорема доказывает что_____ и 4 варианта с названиями я бы ставил наугад.
И в дополнение. Английский язык который я сдавал на первом ЕНТ (тогда еще не обязательном) я набрал 17 баллов из 30 хотя знания языка были очень поверхностные. И все ответы были проставлены путем зачитывания в слух и оценкой насколько по английский это звучит. Русский язык по которому в советской систем мне ставили четно заработанную 4 с минусом. я ответил на 26 балов из 30 (по тому же принципу что и английский).
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:49
Цитата:
Тут вы сами себе противоречите. Если вы за тесты как в Америке - то зачем Вам ВУЗ? В Америке на художников не учат. Там для этого есть платные курсы, и система грантов. Грант выдается тем кто хочет получить художника и в условиях гранта прописываются требования к кандидату и условия его отработки. В Америке государство не готовит для себя кадры - это советский союз себе наращивал интеллектуальный потенциал и планировал трудовые ресурсы.
abaika95:
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
Тут вы сами себе противоречите. Если вы за тесты как в Америке - то зачем Вам ВУЗ? В Америке на художников не учат. Там для этого есть платные курсы, и система грантов. Грант выдается тем кто хочет получить художника и в условиях гранта прописываются требования к кандидату и условия его отработки. В Америке государство не готовит для себя кадры - это советский союз себе наращивал интеллектуальный потенциал и планировал трудовые ресурсы.
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 15:25
Цитата:
В существующих условиях - да, это нормально. Вы рассматриваете вопрос только с одной стороны и делаете сравнения в лоб, что называется. Но сам вопрос-то комплексный. И рассматривать его нужно соответственно. Не дети и школа "тогда" и сейчас а в целом все социально-экономическое устройство. А если рассмотреть в комплексе то можно обнаружить что бедолага сорос подобное даже придумать-бы не смог, как бы ни пытался. Человек все-таки не кисло денег заработал, стало быть с головой у него какой никакой порядок, в отличие от гипотетических объектов действий его фонда. Потому-что какой тут бардак в головах так то мое почтение.
Алиса:
Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально?
Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально?
В существующих условиях - да, это нормально. Вы рассматриваете вопрос только с одной стороны и делаете сравнения в лоб, что называется. Но сам вопрос-то комплексный. И рассматривать его нужно соответственно. Не дети и школа "тогда" и сейчас а в целом все социально-экономическое устройство. А если рассмотреть в комплексе то можно обнаружить что бедолага сорос подобное даже придумать-бы не смог, как бы ни пытался. Человек все-таки не кисло денег заработал, стало быть с головой у него какой никакой порядок, в отличие от гипотетических объектов действий его фонда. Потому-что какой тут бардак в головах так то мое почтение.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 21:47
Люди, кыздар энд джигиттеры, перестаньте уже писать портянки в целую страницу. Мне сложно переварить. Плиииз, укладывайтесь в 10 строк и будет вам любофф читателя...
С образованием всё сложно. Надо возвращаться к советской системе. Не хочешь или не можешь учиться, после 8 классов - ПТУ, ФЗУ или что-то подобное...
Хочешь и можешь (бабки ест) учится, велкам 10 классов... Всё уже придумано до нас... Берите и пользуйтесь...
С образованием всё сложно. Надо возвращаться к советской системе. Не хочешь или не можешь учиться, после 8 классов - ПТУ, ФЗУ или что-то подобное...
Хочешь и можешь (бабки ест) учится, велкам 10 классов... Всё уже придумано до нас... Берите и пользуйтесь...
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 21:57
А почему мой коммент проходит проверку? Потому что я заминусил вашу рекламу "Поля чудес"? Ну ссорри...
пысы: не нащел где спросить у модератора
пысы: не нащел где спросить у модератора
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23416
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 22:00
Цитата:
Скорее всего использовали слово из черного списка
mks2703:
А почему мой коммент проходит проверку?
А почему мой коммент проходит проверку?
Скорее всего использовали слово из черного списка
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 08.06.24 - 00:44
Цитата:
эээээммммм....и в чем же тогда "прелесть" советской системы, коль скоро выпускнику её непосильно одолеть всего лишь одну страницу текста? да и то по правде сказать незамысловатого. обычного нормального обывательского текста. там же не пересказ главы из какого-нибудь раздела очень сильно верхней математики написан, который без "производной от два-по-поллитра на кубический синус квадрата факториала соленого огурца в степени е " не разберешь.
mks2703:
перестаньте уже писать портянки в целую страницу. Мне сложно переварить.
перестаньте уже писать портянки в целую страницу. Мне сложно переварить.
эээээммммм....и в чем же тогда "прелесть" советской системы, коль скоро выпускнику её непосильно одолеть всего лишь одну страницу текста? да и то по правде сказать незамысловатого. обычного нормального обывательского текста. там же не пересказ главы из какого-нибудь раздела очень сильно верхней математики написан, который без "производной от два-по-поллитра на кубический синус квадрата факториала соленого огурца в степени е " не разберешь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
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- 4912
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 08.06.24 - 06:28
Что остаётся в сухом итоге. Сначала реформируем образование по сенатору, потом по подсказке 555 и Филипповны возвращаемся к советской системе,потом по Абайке к американской, ну а там Алиса поджидает опять с советской системой. Остановиться никто не хочет? Я понимаю увлекательное дело реформа образования, но дайте детям отдохнуть от изменений в правилах, пусть и самых лучших
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 08.06.24 - 07:55
Цитата:
ничего, ничего пусть тренируются. им ещё жить в стране управляемой этими..., ну пусть будет "глупцами", кстати продуктами советского образования зачастую . которые в частности не способны....ну например загодя правильно посчитать когда же там у них праздник и выходной день. а ведь именно в этих недрах зародилось само понятие "алгебра". никакой, блин, преемственности.
saba:
но дайте детям отдохнуть от изменений в правилах, пусть и самых лучших
но дайте детям отдохнуть от изменений в правилах, пусть и самых лучших
ничего, ничего пусть тренируются. им ещё жить в стране управляемой этими..., ну пусть будет "глупцами", кстати продуктами советского образования зачастую . которые в частности не способны....ну например загодя правильно посчитать когда же там у них праздник и выходной день. а ведь именно в этих недрах зародилось само понятие "алгебра". никакой, блин, преемственности.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 08.06.24 - 12:00
Цитата:
Пожалуй вы правы. Больше 40 лет прошло со школы, свежесть восприятия уже не та. Большинство нейронов в мозгу тормозят, не успевают, либо "откинулись" по старости.
Ключевое слово в вашем предложении незамысловатого ...
Просто буду избегать больших, сложных текстов (и как я раньше не додумался). Во всём виновата клиповость современного мышления, основанная на краткой подаче материала - новостей и другой информации. Мы перестали думать и размышлять. Нам хочется попроще и сразу. Хотя в этом тоже есть цимус. Когда много воды, а ты уже напился с первой кружки...
Карачун:
эээээммммм....и в чем же тогда "прелесть" советской системы, коль скоро выпускнику её непосильно одолеть всего лишь одну страницу текста? да и то по правде сказать незамысловатого.
эээээммммм....и в чем же тогда "прелесть" советской системы, коль скоро выпускнику её непосильно одолеть всего лишь одну страницу текста? да и то по правде сказать незамысловатого.
Пожалуй вы правы. Больше 40 лет прошло со школы, свежесть восприятия уже не та. Большинство нейронов в мозгу тормозят, не успевают, либо "откинулись" по старости.
Ключевое слово в вашем предложении незамысловатого ...
Просто буду избегать больших, сложных текстов (и как я раньше не додумался). Во всём виновата клиповость современного мышления, основанная на краткой подаче материала - новостей и другой информации. Мы перестали думать и размышлять. Нам хочется попроще и сразу. Хотя в этом тоже есть цимус. Когда много воды, а ты уже напился с первой кружки...
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 08.06.24 - 12:18
Цитата:
Немного не соглашусь с вами. Управленцы государства с советским образованием, не виноваты в том, что советское образование не научило их капиталистическому управлению. Этому они учились сами. Как это у них вышло? По-разному. Одни украли и свалили, другие остались и работают на благо... Как у них получается, этот вопрос, мы часто обсуждаем здесь.
А так, Советская власть, через систему образования отучала людей от жадности, стяжательства, других вредных привычек, в том числе предпринимательства. Как это получилось? Хорошо получилось. Часть людей оказалась неподготовленной к "новой" жизни - свалили, померли или оказались на помойке... Другая часть кое-как выжила в 90-е...
Карачун:
ничего, ничего пусть тренируются. им ещё жить в стране управляемой этими..., ну пусть будет "глупцами", кстати продуктами советского образования зачастую . которые в частности не способны....
ничего, ничего пусть тренируются. им ещё жить в стране управляемой этими..., ну пусть будет "глупцами", кстати продуктами советского образования зачастую . которые в частности не способны....
Немного не соглашусь с вами. Управленцы государства с советским образованием, не виноваты в том, что советское образование не научило их капиталистическому управлению. Этому они учились сами. Как это у них вышло? По-разному. Одни украли и свалили, другие остались и работают на благо... Как у них получается, этот вопрос, мы часто обсуждаем здесь.
А так, Советская власть, через систему образования отучала людей от жадности, стяжательства, других вредных привычек, в том числе предпринимательства. Как это получилось? Хорошо получилось. Часть людей оказалась неподготовленной к "новой" жизни - свалили, померли или оказались на помойке... Другая часть кое-как выжила в 90-е...
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 08.06.24 - 12:32
Советское образование не догма. Оно было общим для всех и его уровень был либо высоким, либо низким. Но ниже плинтуса, оно все равно не опускалось, какие-то базовые вещи закладывались человеку. Мы сейчас примерно и варимся в этой системе...
Можно пойти по западному варианту развития образования. То есть для плебса легкий уровень школьной программы, чтобы человек мог читать и писать, складывать и вычитать (с калькулятором)... Чтобы он потом мог занимать рабочие места, потреблять пищу, смотреть телек и радоваться зарплате. И сильно не думать...
А патрициям (новым казахам) оставить хорошее образование с его дальнейшим повышением и реализацией карьерного роста...Как то так...
Можно пойти по западному варианту развития образования. То есть для плебса легкий уровень школьной программы, чтобы человек мог читать и писать, складывать и вычитать (с калькулятором)... Чтобы он потом мог занимать рабочие места, потреблять пищу, смотреть телек и радоваться зарплате. И сильно не думать...
А патрициям (новым казахам) оставить хорошее образование с его дальнейшим повышением и реализацией карьерного роста...Как то так...
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 08.06.24 - 13:44
По мне вы идеализируете. От того что хреновый сварщик, электрик, инженер, подставить нужное знал какие-то исторические даты, читал войну и мир и мог отличить тангенс от гипотенузы, его профессиональные качества не менялись. Сама советская система обладала, на мой взгляд, большим жирным минусом - она действительно выдавала большой объем информации, но в силу этого же, из-за недостатка времени, не отвечала на два вопроса "почему?" и "зачем?". То есть формировала кучу обрывков бессвязной информации, но это же бардак. А бардак в голове он же потом материализуется. Что и можно сейчас наблюдать. Вся эта мнимая широта знаний без увесистой дубины над головой, немного упорядочивающей судорожный мыслительный бег,выглядит в итоге вот так.
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