Отправлено: - 14:40

abaika95:

Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?

Цитата:Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.