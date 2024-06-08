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≡ Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49346
Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
Отправлено: 08.06.24 - 11:14
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабалыке начали строить в июне 2023 года. Если верить паспорту объекта, то завершить планировали в ноябре 2024 года. Но для этого депутатам облмаслихата сначала пришлось рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
283
Re: Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют...
Отправлено: 08.06.24 - 11:14
#1
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А что там с бухгалтером или кто там был, отдела предпринимательства?! Куда миллионы тенге делись? Никто из бюджетной комиссии не видел, не знал?
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