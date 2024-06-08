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Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
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