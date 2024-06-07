Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать