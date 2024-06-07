Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...

Отправлено: - 09:50

Ну закройте вы окна шторами и всё! Вы что опять это посмешище устраиваете!? Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?! У нас так много людей встает в 5 утра?? В ВКО конечно надо перевести,тк у них свой пояс! Следуйте науке,а не петициям не совсем умных людей! Давайте петицию соберите,чтобы налоги отменить,а чё! Сдыдобище!