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≡ Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49346
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 07.06.24 - 21:21
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Официальная петиция против единого часового пояса в Казахстане, опубликованная на госпортале ePetition, набрала 50 тысяч подписей, подтверждённых ЭЦП, и более 710 тысяч просмотров.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1407
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 07.06.24 - 21:21
#1
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Любопытно, что сейчас чиновники изобретут, чтобы остаться при своих интересах?..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
651
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 07.06.24 - 21:23
#2
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Привет Солнце, пока Луна. Может быть мы снова будем на одной волне, если график вернут на место...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1401
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 09:50
#3
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Ну закройте вы окна шторами и всё! Вы что опять это посмешище устраиваете!? Сейчас рассвет в 3.40,а возможно станет в 4.40 что этот час вам даст?! У нас так много людей встает в 5 утра?? В ВКО конечно надо перевести,тк у них свой пояс! Следуйте науке,а не петициям не совсем умных людей! Давайте петицию соберите,чтобы налоги отменить,а чё! Сдыдобище!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1407
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 08.06.24 - 10:23
#4
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Если по уму(по науке), так нашу область надо ещё на час назад сдвинуть.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1401
Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят госорганы: петиция набрала 50 000 голосов
Отправлено: 08.06.24 - 10:31
#5
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Цитата:
Skeptic:
Если по уму(по науке)

Ну мы же все знаем где мы и где наука..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:03
#6
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У меня отношение к этому такое же как и к реформам в образовании. Хватит экспериментов!!! Я и при неправильном часовом поясе вставал когда хотел и сейчас при почти правильном так же
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:05
#7
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Раньше Ведлер и Нурхожаев собирали петиции чтобы сдвинуть время на час назад. Теперь собирают петиции, чтобы сдвинуть на час вперёд. Сдвинут Ведлер и ко возбудятся опять, так и будем время туда сюда двигать?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
651
Re: Отмену единого часового пояса в Казахстане рассмотрят...
Отправлено: 08.06.24 - 11:44
#8
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