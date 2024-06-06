Re: «Указывает на занижение показателей» - За что ревизионная...

Отправлено: - 22:47

Да пора уже дилетантов привести к реальности. Планируют а бы что и абы как, но никого никто не наказывает за разгильдяйство с бюджетными деньгами! Надо штраф брать с каждого исполнителя, а перед этим брать письменные обязательства об ответственности! По другому не понимают, отработал абы как день, а зарплата идет! Предлагаю гос-ву заключить с каждым исполнителем гражданско-правовой договор вместо трудового, а потом если не исполнил взятое обязательство, то оштрафовать и привлечь к ответственности!