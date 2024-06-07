Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49344
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат.
Читать новость
Читать новость
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:40
Цитата:
Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.
abaika95:
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:45
Цитата:
А на математике я заново доказывал теоремы т.к. не мог запомнить формулировки (но хорошо помнил суть доказательства) из учебника. Да это занимало больше времени чем ссылка на теорему равнобедренных треугольников. Но по результату получал законную оценку. Но вот ответить на тест какая теорема доказывает что_____ и 4 варианта с названиями я бы ставил наугад.
И в дополнение. Английский язык который я сдавал на первом ЕНТ (тогда еще не обязательном) я набрал 17 баллов из 30 хотя знания языка были очень поверхностные. И все ответы были проставлены путем зачитывания в слух и оценкой насколько по английский это звучит. Русский язык по которому в советской систем мне ставили четно заработанную 4 с минусом. я ответил на 26 балов из 30 (по тому же принципу что и английский).
abaika95:
А математику устно вы как объясняли?)
А математику устно вы как объясняли?)
А на математике я заново доказывал теоремы т.к. не мог запомнить формулировки (но хорошо помнил суть доказательства) из учебника. Да это занимало больше времени чем ссылка на теорему равнобедренных треугольников. Но по результату получал законную оценку. Но вот ответить на тест какая теорема доказывает что_____ и 4 варианта с названиями я бы ставил наугад.
И в дополнение. Английский язык который я сдавал на первом ЕНТ (тогда еще не обязательном) я набрал 17 баллов из 30 хотя знания языка были очень поверхностные. И все ответы были проставлены путем зачитывания в слух и оценкой насколько по английский это звучит. Русский язык по которому в советской систем мне ставили четно заработанную 4 с минусом. я ответил на 26 балов из 30 (по тому же принципу что и английский).
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:49
Цитата:
Тут вы сами себе противоречите. Если вы за тесты как в Америке - то зачем Вам ВУЗ? В Америке на художников не учат. Там для этого есть платные курсы, и система грантов. Грант выдается тем кто хочет получить художника и в условиях гранта прописываются требования к кандидату и условия его отработки. В Америке государство не готовит для себя кадры - это советский союз себе наращивал интеллектуальный потенциал и планировал трудовые ресурсы.
abaika95:
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
Тут вы сами себе противоречите. Если вы за тесты как в Америке - то зачем Вам ВУЗ? В Америке на художников не учат. Там для этого есть платные курсы, и система грантов. Грант выдается тем кто хочет получить художника и в условиях гранта прописываются требования к кандидату и условия его отработки. В Америке государство не готовит для себя кадры - это советский союз себе наращивал интеллектуальный потенциал и планировал трудовые ресурсы.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 617
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 15:25
Цитата:
В существующих условиях - да, это нормально. Вы рассматриваете вопрос только с одной стороны и делаете сравнения в лоб, что называется. Но сам вопрос-то комплексный. И рассматривать его нужно соответственно. Не дети и школа "тогда" и сейчас а в целом все социально-экономическое устройство. А если рассмотреть в комплексе то можно обнаружить что бедолага сорос подобное даже придумать-бы не смог, как бы ни пытался. Человек все-таки не кисло денег заработал, стало быть с головой у него какой никакой порядок, в отличие от гипотетических объектов действий его фонда. Потому-что какой тут бардак в головах так то мое почтение.
Алиса:
Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально?
Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально?
В существующих условиях - да, это нормально. Вы рассматриваете вопрос только с одной стороны и делаете сравнения в лоб, что называется. Но сам вопрос-то комплексный. И рассматривать его нужно соответственно. Не дети и школа "тогда" и сейчас а в целом все социально-экономическое устройство. А если рассмотреть в комплексе то можно обнаружить что бедолага сорос подобное даже придумать-бы не смог, как бы ни пытался. Человек все-таки не кисло денег заработал, стало быть с головой у него какой никакой порядок, в отличие от гипотетических объектов действий его фонда. Потому-что какой тут бардак в головах так то мое почтение.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 647
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 21:47
Люди, кыздар энд джигиттеры, перестаньте уже писать портянки в целую страницу. Мне сложно переварить. Плиииз, укладывайтесь в 10 строк и будет вам любофф читателя...
С образованием всё сложно. Надо возвращаться к советской системе. Не хочешь или не можешь учиться, после 8 классов - ПТУ, ФЗУ или что-то подобное...
Хочешь и можешь (бабки ест) учится, велкам 10 классов... Всё уже придумано до нас... Берите и пользуйтесь...
С образованием всё сложно. Надо возвращаться к советской системе. Не хочешь или не можешь учиться, после 8 классов - ПТУ, ФЗУ или что-то подобное...
Хочешь и можешь (бабки ест) учится, велкам 10 классов... Всё уже придумано до нас... Берите и пользуйтесь...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 647
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 21:57
А почему мой коммент проходит проверку? Потому что я заминусил вашу рекламу "Поля чудес"? Ну ссорри...
пысы: не нащел где спросить у модератора
пысы: не нащел где спросить у модератора
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23411
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 22:00
Цитата:
Скорее всего использовали слово из черного списка
mks2703:
А почему мой коммент проходит проверку?
А почему мой коммент проходит проверку?
Скорее всего использовали слово из черного списка
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать