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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:33
#7066
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Цитата:
saba:
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет

Как бы вы объяснили успешную пересадку сердца свиньи человеку, с религиозной точки зрения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:49
#7067
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Цитата:
maxsaf:
Там выделенный текст, глаза открой

Нет, там просто слова 2024 го, такие же, что и вам как украинцев не существовало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:50
#7068
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Цитата:
saba:
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет

Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:55
#7069
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Цитата:
111:
Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.

Покажи, где такое написано :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:57
#7070
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Цитата:
111:
украинцев не существовало.

Ну сами то люди существовали, не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:58
#7071
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Цитата:
maxsaf:
Покажи, где такое написано

А это я уже изучал, наизусть помню.
Так бы топтали бы уже с того времени ишаков да баранов с 14ти лет.
Мы же животные, какая разница..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:59
#7072
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Цитата:
maxsaf:
не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.

Ну да, украинцы согласно новой Истории, печенеги и нацисты.
Были ими всегда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:02
#7073
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Я понимаю, когда говорят это немцы и западники, там зоофилисткие или как их там партии, где состоят десятки, а то и сотни миллионов любителей всяких догов, других животных, с которыми они спят.
Но у нас по моему это не распространено.
Слышал на Кавказе, анекдоты ходят, и все.

[Исправлено: 111, 07.06.2024 - 22:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:02
#7074
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Цитата:
111:
Мы же животные, какая разница..

Я же говорю - ты не доучился. Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. Поэтому как бы ты не грезил об ишаках и баранах - свободно скрестить я с ними у тебя не получится, даже несмотря на то, что ты животное, с научной точки зрения :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:03
#7075
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Цитата:
111:
зоологию в школе?

----Кстати , зоологию в школе никогда не изучали :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:03
#7076
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Цитата:
111:
печенеги и нацисты. Были ими всегда

Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:04
#7077
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Цитата:
maxsaf:
Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. По

Вот да ладно чесать!
Ты видишь, опять врешь.
Скрещиваются абсолютно все
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:05
#7078
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Цитата:
maxsaf:
Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь

Не впжно, согласно новейшей истории это теперь так.
Но мы то этого не учили, или учил ты, что украинцы нацисты, и вообще этой нации не существовало?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:06
#7079
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Цитата:
111:
Мне надо учебник , который 45 лет назад меня научил, что человек это животное.

---45 лет назад был 1979 год,ещё только буквы учился писать :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23404
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:08
#7080
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Цитата:
111:
Вот да ладно чесать! Ты видишь, опять врешь. Скрещиваются абсолютно все

Ну ты видимо эксперт в этой области, профи. Тебе виднее :lol:
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Страница 472 из 473«1...470471472473»
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