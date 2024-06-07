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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:33
Цитата:
Как бы вы объяснили успешную пересадку сердца свиньи человеку, с религиозной точки зрения?
saba:
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет
Как бы вы объяснили успешную пересадку сердца свиньи человеку, с религиозной точки зрения?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:49
Цитата:
Нет, там просто слова 2024 го, такие же, что и вам как украинцев не существовало.
maxsaf:
Там выделенный текст, глаза открой
Там выделенный текст, глаза открой
Нет, там просто слова 2024 го, такие же, что и вам как украинцев не существовало.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:50
Цитата:
Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.
saba:
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет
С научной точки зрения человек животное, с религиозной нет
Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:55
Цитата:
Покажи, где такое написано
111:
Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.
Со стороны учебника до 1986го года по зоологии, человек, это человек, не животное.
Покажи, где такое написано
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:57
Цитата:
Ну сами то люди существовали, не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.
111:
украинцев не существовало.
украинцев не существовало.
Ну сами то люди существовали, не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:58
Цитата:
А это я уже изучал, наизусть помню.
Так бы топтали бы уже с того времени ишаков да баранов с 14ти лет.
Мы же животные, какая разница..
maxsaf:
Покажи, где такое написано
Покажи, где такое написано
А это я уже изучал, наизусть помню.
Так бы топтали бы уже с того времени ишаков да баранов с 14ти лет.
Мы же животные, какая разница..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 20:59
Цитата:
Ну да, украинцы согласно новой Истории, печенеги и нацисты.
Были ими всегда
maxsaf:
не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.
не существовало лишь термина. Наверняка их по другому называли, да и сами себя они по другому называли.
Ну да, украинцы согласно новой Истории, печенеги и нацисты.
Были ими всегда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:02
Я понимаю, когда говорят это немцы и западники, там зоофилисткие или как их там партии, где состоят десятки, а то и сотни миллионов любителей всяких догов, других животных, с которыми они спят.
Но у нас по моему это не распространено.
Слышал на Кавказе, анекдоты ходят, и все.
[Исправлено: 111, 07.06.2024 - 22:03]
Но у нас по моему это не распространено.
Слышал на Кавказе, анекдоты ходят, и все.
[Исправлено: 111, 07.06.2024 - 22:03]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:02
Цитата:
Я же говорю - ты не доучился. Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. Поэтому как бы ты не грезил об ишаках и баранах - свободно скрестить я с ними у тебя не получится, даже несмотря на то, что ты животное, с научной точки зрения
111:
Мы же животные, какая разница..
Мы же животные, какая разница..
Я же говорю - ты не доучился. Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. Поэтому как бы ты не грезил об ишаках и баранах - свободно скрестить я с ними у тебя не получится, даже несмотря на то, что ты животное, с научной точки зрения
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:03
Цитата:
----Кстати , зоологию в школе никогда не изучали
111:
зоологию в школе?
зоологию в школе?
----Кстати , зоологию в школе никогда не изучали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:03
Цитата:
Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь
111:
печенеги и нацисты. Были ими всегда
печенеги и нацисты. Были ими всегда
Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:04
Цитата:
Вот да ладно чесать!
Ты видишь, опять врешь.
Скрещиваются абсолютно все
maxsaf:
Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. По
Свободно скрещиваются животные внутри одного вида. По
Вот да ладно чесать!
Ты видишь, опять врешь.
Скрещиваются абсолютно все
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:05
Цитата:
Не впжно, согласно новейшей истории это теперь так.
Но мы то этого не учили, или учил ты, что украинцы нацисты, и вообще этой нации не существовало?
maxsaf:
Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь
Наврятли термин "нацист" старше термина "украинец". А значит ты опять брешьешь
Не впжно, согласно новейшей истории это теперь так.
Но мы то этого не учили, или учил ты, что украинцы нацисты, и вообще этой нации не существовало?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:06
Цитата:
---45 лет назад был 1979 год,ещё только буквы учился писать
111:
Мне надо учебник , который 45 лет назад меня научил, что человек это животное.
Мне надо учебник , который 45 лет назад меня научил, что человек это животное.
---45 лет назад был 1979 год,ещё только буквы учился писать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 21:08
Цитата:
Ну ты видимо эксперт в этой области, профи. Тебе виднее
111:
Вот да ладно чесать! Ты видишь, опять врешь. Скрещиваются абсолютно все
Вот да ладно чесать! Ты видишь, опять врешь. Скрещиваются абсолютно все
Ну ты видимо эксперт в этой области, профи. Тебе виднее
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