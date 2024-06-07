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≡ Пятнадцать лет не могут договориться - Предпринимателям хронически не выделяют землю под рекламные конструкции в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49339
Пятнадцать лет не могут договориться - Предпринимателям хронически не выделяют землю под рекламные конструкции в Костанае
Отправлено: 07.06.24 - 13:49
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В областную палату предпринимателей обратился Серик Жулбарисов, руководитель одноименного ИП, владелец рекламных конструкций в Костанае. Повод - отказ местной исполнительной власти в продлении договора аренды земельного участка для размещения и эксплуатации рекламной конструкции.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16019
Re: Пятнадцать лет не могут договориться - Предпринимателям...
Отправлено: 07.06.24 - 13:49
#1
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Кто-то смотрит на эти баннера вообще?
Ни пешком ни на машине не обращаю внимание
Только визуальный шум лишний создают
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
11
Пятнадцать лет не могут договориться - Предпринимателям хронически не выделяют землю под рекламные конструкции в Костанае
Отправлено: 07.06.24 - 16:29
#2
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только у нас в области такие страшные билборды, бетонные подушки по СНиП должны быть заглублены в землю. они должны были оыормлять это как строение, с проектом, экспертизой и актом ввода. А так конечно и выглядит стремно и очень ненадежно, последствия ураганов время от времени тому подтверждение. Больше всего напрягает они меня как водителя, закрывают обзорность. да и устарели уже морально
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