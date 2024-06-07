Пятнадцать лет не могут договориться - Предпринимателям хронически не выделяют землю под рекламные конструкции в Костанае

Отправлено: - 16:29

только у нас в области такие страшные билборды, бетонные подушки по СНиП должны быть заглублены в землю. они должны были оыормлять это как строение, с проектом, экспертизой и актом ввода. А так конечно и выглядит стремно и очень ненадежно, последствия ураганов время от времени тому подтверждение. Больше всего напрягает они меня как водителя, закрывают обзорность. да и устарели уже морально