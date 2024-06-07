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≡ Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском языке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49339
Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском языке
Отправлено: 07.06.24 - 13:39
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Министерство культуры и информации Республики Казахстан рассматривает возможность перевода и дубляжа советских мультфильмов на казахский язык, чтобы сделать их доступными для всей казахстанской аудитории.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16019
Re: Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском...
Отправлено: 07.06.24 - 13:39
#1
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Голливуд надо переводить
Дисней, Никелодеон, пиксар
Вот детям что интересно
А не старое прошлое
Не спорю советские мультфильмы в свое время были хорошими (за не имением альтернативы)
Но сейчас это детям смотрится как чёрно-белые фильмы. Да и темболее современные американские мультфильмы на голову выше и по моральной составляющей и по визуалу
Это раньше можно было сказать что американские фильмы просто красивые и пустые
Сейчас одна серия "история игрушек" переплывает весь советской мульт пром

Зачем тратить деньги на то что не будет иметь отклик у массового зрителя? Вы ещё путешествие Гулливера довоенный переведите
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Re: Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском...
Отправлено: 07.06.24 - 13:41
#2
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Ый. Койсайш.
Бул немене?
Сапсем бас истемийд?
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
141
Re: Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском...
Отправлено: 07.06.24 - 15:06
#3
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Пятачок екеуміздің қайда баратынымыз үлкен, үлкен құпия
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