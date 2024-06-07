Re: Герои советских мультфильмов могут заговорить на казахском...

Отправлено: - 13:39

Голливуд надо переводить

Дисней, Никелодеон, пиксар

Вот детям что интересно

А не старое прошлое

Не спорю советские мультфильмы в свое время были хорошими (за не имением альтернативы)

Но сейчас это детям смотрится как чёрно-белые фильмы. Да и темболее современные американские мультфильмы на голову выше и по моральной составляющей и по визуалу

Это раньше можно было сказать что американские фильмы просто красивые и пустые

Сейчас одна серия "история игрушек" переплывает весь советской мульт пром



Зачем тратить деньги на то что не будет иметь отклик у массового зрителя? Вы ещё путешествие Гулливера довоенный переведите