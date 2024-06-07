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≡ "Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49339
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
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Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
399
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:40
#15
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Цитата:
abaika95:
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?

Э нет.... не передергивайте. С цифрами у меня проблем нет. Есть проблема с датами. Конкретный пример. история Казахстана - я вот хоть убей не помню дату взятия Ак мечети и тем самым окончания присоединения Казахстана к Российской империи. Устно я могу сказать в каком десятилетии это было и описать события возможно имена, рассказать какой-то доп. материал который вычитал в доп. литературе. И на экзамене мне это зачтется в итоге. А в тесте я тупо поставлю дату на угад.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
399
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:45
#16
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Цитата:
abaika95:
А математику устно вы как объясняли?)

А на математике я заново доказывал теоремы т.к. не мог запомнить формулировки (но хорошо помнил суть доказательства) из учебника. Да это занимало больше времени чем ссылка на теорему равнобедренных треугольников. Но по результату получал законную оценку. Но вот ответить на тест какая теорема доказывает что_____ и 4 варианта с названиями я бы ставил наугад.
И в дополнение. Английский язык который я сдавал на первом ЕНТ (тогда еще не обязательном) я набрал 17 баллов из 30 хотя знания языка были очень поверхностные. И все ответы были проставлены путем зачитывания в слух и оценкой насколько по английский это звучит. Русский язык по которому в советской систем мне ставили четно заработанную 4 с минусом. я ответил на 26 балов из 30 (по тому же принципу что и английский).
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
399
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:49
#17
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Цитата:
abaika95:
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики

Тут вы сами себе противоречите. Если вы за тесты как в Америке - то зачем Вам ВУЗ? В Америке на художников не учат. Там для этого есть платные курсы, и система грантов. Грант выдается тем кто хочет получить художника и в условиях гранта прописываются требования к кандидату и условия его отработки. В Америке государство не готовит для себя кадры - это советский союз себе наращивал интеллектуальный потенциал и планировал трудовые ресурсы.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
615
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 15:25
#18
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Цитата:
Алиса:
Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально?

В существующих условиях - да, это нормально. Вы рассматриваете вопрос только с одной стороны и делаете сравнения в лоб, что называется. Но сам вопрос-то комплексный. И рассматривать его нужно соответственно. Не дети и школа "тогда" и сейчас а в целом все социально-экономическое устройство. А если рассмотреть в комплексе то можно обнаружить что бедолага сорос подобное даже придумать-бы не смог, как бы ни пытался. Человек все-таки не кисло денег заработал, стало быть с головой у него какой никакой порядок, в отличие от гипотетических объектов действий его фонда. Потому-что какой тут бардак в головах так то мое почтение.
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