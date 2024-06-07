Отправлено: - 14:07

Карачун:

хотя бы объемы её сократятся если сократить

Филипповна:

Ну и отпустите его в 14 лет в трудовое обучение, хоть в ученики слесаря-токаря-продавца, хоть в ремесленное училище. Всё это раньше было очень хорошо поставлено. А сейчас везде колледжи вместо ФЗУ,

Цитата:вы о чем? и так уже имеем поколение с "чистыми просветленными мозгами", безграмотное, которое кредиты научилось брать или искать, где нахаляву найти бабки, а вся информация "из википедии". Запад (Сорос) руками наших представителей министерства образования уже внес свой "неоценимый" вклад в "повышение и ОЧИЩЕНИЕ знаний" населения. Уже до такой степени упростили все программы, так учебники переработали,что ... элементарные вещи дети не знают. Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально? В СССР - это единичные моменты(по Кустанаю веду речь). Еще вариант: в тик токе заработок - тоже халявная помойка и знания не нужны- видосики выкладывай, удачно попадешь ...и получай за просмотры. И дети/подростки это видят и пример с этого берут. Уже медсестры прием будут вести...отлично!!! всех вылечат!!!!Я не принижаю знаний медсестер, но для чего тогда врач вообще? Уже, по -моему, сами все себя лечат. В поликлинику или для рецепта, или на анализы направление - или не права? Найти электрика, сантехника - путевых - это уже проблема из проблем. Все менеджеры, юристы, экономисты...(еще вопрос качества знаний у них) Плакать и рыдать ...Цитата:вы правы. Но, опять же, в какой-то момент стало доступно высшее образование (с введением Болонской системы - опять "спасибо" добрым людям из "верха", продвигающим Соросовские деяния) Повально менеджеры, юристы, экономисты и фигня что в голове тишина - платное образование - диплом получен. Все кому нужно и нет - двинули в вузы. ПТУ, училища - стали "непрестижными", а с введением новой системы образования - тоже программы поменяли. Как кому не нравится, но система СССР все же была отработан и проверена - давала результаты. В вуз поступали не все (по знаниям), конечно, были кто по "блату" поступали, но в массе своей, если человек понимал,что не вытянет (по знаниям) шел получать рабочую профессию, а не лез всеми путями (включая кредиты) в вуз. Да и рабочие, получали зарплату больше,чем "интеллигенция". Сегодня читаю,что РФ уходит от Болонской, возвращается к прежней системе, но модернизируя ее под современные запросы.У детей увеличиваются возможности и на бесплатное обучение поступить, а кто понимает, что не потянет вуз, в колледж/училище уйти-получить реально практические навыки. И выпускать будут не бакалавров (с непонятно каким образованием), а специалистов (5-6 лет обучения) - полноценное высшее образование. У нас - ожидаешь что может что-то лучшее будет, точнее здравомыслящее, действительно ведущее к качеству знаний, а по факту - все улучшения к "тупизне" ведут. Но, хотя, о чем я: будут поддерживать и кричать,что "да-да, давайте ..." А давайте вообще, научим крестики ставить вместо подписи и на калькуляторе работать (это ж вообще никакой нагрузки), а после выдаем аттестат о среднем образовании.