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"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49339
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4903
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
Ещё один реформатор образования! Может хватит уже? Пусть то что сейчас не очень хорошо, но дети хоть к чему то привыкли. А тут опять ломать себя, зачем? Идеальной системы образования не существует, те же англичане достаточно малограмотны с моей точки зрения, как продукта советской школы, но и у нас было много тех, кто ничего не знал. Кто хочет учиться, научится даже вопреки несовершенной системе
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 10:04
Вставлю свои 5 копеек. Для начала господин сенатор, нужно определиться что вы хотите. Если вы хотите получить по выходу из школы человека способного заработать на жизнь и трудиться в качестве мало квалифицированного (т.е. требующего для получения работы незначительного обучения обычно проходящего на этапе стажировки). То вперед передаваем все под стандарты запада (Великобритания и иже с ними). Если же вы хотите получить человека который получает многостороннее развитие и в первую очередь имеет представление о многих (в силу успеваемости) отраслях науки/мира и т.п. и который должен уже в дальнейшем получить профессию исходя из собственных(или навязанных кем либо) предпочтений то верните систему образования СССР. А то, что есть сейчас - это помесь ужа с ежом. Главное в этом вопросе быть честным и в первую очередь перед самим собой. Определитесь кто вам нужен по выходу из школы - послушный работник который только знает как крутить гайки (зато делающий это на высококлассном уровне) или человек способный выбрать профессию, отучиться и добиться в ней каких то успехов?
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 10:06
В дополнение - и заодно определитесь. Школа это место воспитания или место передачи знаний? Потому что если место для передачи знаний - то можно и онлайн делать из дома (экономия будут бешенная для бюджета). А если вы хотите кого-то воспитать то вспоминайте СССР. Там далеко не дураки систему образования делали. В то время был Макаренко, а сейчас почему-то людей такого "калибра" нет.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 11:01
Цитата:
5555:Не человек , а сотни тысяч " человеков", у которых разные возможности и способности. А их загнали в единые железные рамки - обязательное среднее образование. А зачем ? У подростка руки из того места растут, а в науках никак.Ну и отпустите его в 14 лет в трудовое обучение, хоть в ученики слесаря-токаря-продавца, хоть в ремесленное училище. Всё это раньше было очень хорошо поставлено. А сейчас везде колледжи вместо ФЗУ, и опять ему геометрию и физику долбить надо, от которой он из школы хотел убежать.
Определитесь кто вам нужен по выходу из школы - послушный работник который только знает как крутить гайки (зато делающий это на высококлассном уровне) или человек способный выбрать профессию
Определитесь кто вам нужен по выходу из школы - послушный работник который только знает как крутить гайки (зато делающий это на высококлассном уровне) или человек способный выбрать профессию
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 11:12
Цитата:
ученика, где учитель управляет и помогает ему учиться. И главное здесь - чтобы человек хотел научиться, а если не хочет, то самый расталантливый педагог ничего не добьётся. А вы говорите - передача...
5555:Передача - слово-то какое, механическое что ли.Как ботинок. На, тебе отдаю. А ученик не берёт, не мой размер и фасон, говорит. Нет, учение - это другое. Это познавательная деятельность
Школа это место воспитания или место передачи знаний?
Школа это место воспитания или место передачи знаний?
ученика, где учитель управляет и помогает ему учиться. И главное здесь - чтобы человек хотел научиться, а если не хочет, то самый расталантливый педагог ничего не добьётся. А вы говорите - передача...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 615
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 12:08
А нужна ли действительно вся эта широта знаний если она приводит к появлению вот этих выходцев из "лучшего" в мире образования несущих ересь по широкому спектру вопросов. Ересь конечно останется но хотя бы объемы её сократятся если сократить объем базовой информации на которой её можно основывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16019
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 13:32
Согласен с сенатором
Только в части того что образовательная программа перегружена она ещё советская тобиш заточена под полный захват времени у ученика
Он в школе должен эту мутату слушать а приходя домой ещё и домашнее задание делать
Сделано это было потомучто в то время не было иного получения информации у детей кроме учебников и внеклассного чтения
А сейчас, телевидение,интернет, соц сети
Человек перегружен информацией
А тут ещё в учебник втыкать надо
Дети прямо на уроках уже поправляют старых училок находя нужную инфу в интернете которую те не знали по причинам своей узколобости следования догмам учебной программы
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
А современное образование должно быть ориентировано на поиск информации
У нас у каждого ленинская библиотека в кармане лежит,так надо ребенка научить искать нужную инфу а не зазубривать учебник а то вдруг пригодится в будущем
Кому тут пригодилась русская литература по жизни? Если вы не филолог конечно
Кому пригодилась математика? Да каждый с советским образованием если надо в интернете информацию ищет если надо.
Я сторонник американской школьной системы
Там после 5 класса вроде дети идут по профилю кому что интересно увеличивают часы нужных предметов заменяя другими
Если человек просто горит историей то ему часы физкультуры и геометрии просто в лом и лишняя трата времени. Ему история нужна он и будет ею заниматься и дома и в школе без палки, потомучто ему нравится. И дальше естественно в вуз пойдет на историческое образование
Также математики, зачем им литература, пение, история? Им формулы интересны
У нас же до 11 класса "тащат" всех
И в итоге ребенок которому нужны лишние часы математики пол дня сидит на уроке русского языка и литературы которые ему по жизни могут быть не нужны.
Советское образование как и армия как и работа показала уже свою историческую не состоятельность
Принцип "лишь бы переседеть, дослужить, досидеть до звонка" дала нам ту ситуацию в которой мы и оказались сейчас
Только в части того что образовательная программа перегружена она ещё советская тобиш заточена под полный захват времени у ученика
Он в школе должен эту мутату слушать а приходя домой ещё и домашнее задание делать
Сделано это было потомучто в то время не было иного получения информации у детей кроме учебников и внеклассного чтения
А сейчас, телевидение,интернет, соц сети
Человек перегружен информацией
А тут ещё в учебник втыкать надо
Дети прямо на уроках уже поправляют старых училок находя нужную инфу в интернете которую те не знали по причинам своей узколобости следования догмам учебной программы
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
А современное образование должно быть ориентировано на поиск информации
У нас у каждого ленинская библиотека в кармане лежит,так надо ребенка научить искать нужную инфу а не зазубривать учебник а то вдруг пригодится в будущем
Кому тут пригодилась русская литература по жизни? Если вы не филолог конечно
Кому пригодилась математика? Да каждый с советским образованием если надо в интернете информацию ищет если надо.
Я сторонник американской школьной системы
Там после 5 класса вроде дети идут по профилю кому что интересно увеличивают часы нужных предметов заменяя другими
Если человек просто горит историей то ему часы физкультуры и геометрии просто в лом и лишняя трата времени. Ему история нужна он и будет ею заниматься и дома и в школе без палки, потомучто ему нравится. И дальше естественно в вуз пойдет на историческое образование
Также математики, зачем им литература, пение, история? Им формулы интересны
У нас же до 11 класса "тащат" всех
И в итоге ребенок которому нужны лишние часы математики пол дня сидит на уроке русского языка и литературы которые ему по жизни могут быть не нужны.
Советское образование как и армия как и работа показала уже свою историческую не состоятельность
Принцип "лишь бы переседеть, дослужить, досидеть до звонка" дала нам ту ситуацию в которой мы и оказались сейчас
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 13:39
Цитата:
Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе.
Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.
Нет соответствующих фабрик, заводов и иных заведений.
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..
abaika95:
У нас же до 11 класса "тащат" всех
У нас же до 11 класса "тащат" всех
Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе.
Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.
Нет соответствующих фабрик, заводов и иных заведений.
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16019
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 13:46
Цитата:
А сейчас как-то по другому?))
Учился человек в школе изучая всё и ничего
Изучал математику,историю, литературу
Пошел отучился на посредственного юриста а они уже не нужны
И идёт в Макдональдс бургеры фасовать
А если бы он со школы уже с класса 6 горел юриспруденцией
Писал рефераты
Посылал их на олимпиады итд
То после школы у него уже цель была только юристом и добавится своего до конца
А сейчас дети в 11 классе не знают кем они хотят быть
Их не учили спецификации их учили стулья протирать до 11 класса
В итоге дети идут в вуз которой не хотят,учаться на тех что не интересно в итоге получаются специалисты которые не нужны
Цитата:
Знание что хотел базаров или почему Каренина под поезд прыгнула сантехнику вообще не нужны))
Он должен руками уметь делать а его словарный запас мне нафиг не упал когда я его вызываю
Наоборот заметил если сантехник много пи**т значит он сделает мне кое как ремонт
111:
Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе. Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.
Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе. Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.
А сейчас как-то по другому?))
Учился человек в школе изучая всё и ничего
Изучал математику,историю, литературу
Пошел отучился на посредственного юриста а они уже не нужны
И идёт в Макдональдс бургеры фасовать
А если бы он со школы уже с класса 6 горел юриспруденцией
Писал рефераты
Посылал их на олимпиады итд
То после школы у него уже цель была только юристом и добавится своего до конца
А сейчас дети в 11 классе не знают кем они хотят быть
Их не учили спецификации их учили стулья протирать до 11 класса
В итоге дети идут в вуз которой не хотят,учаться на тех что не интересно в итоге получаются специалисты которые не нужны
Цитата:
111:
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..
Знание что хотел базаров или почему Каренина под поезд прыгнула сантехнику вообще не нужны))
Он должен руками уметь делать а его словарный запас мне нафиг не упал когда я его вызываю
Наоборот заметил если сантехник много пи**т значит он сделает мне кое как ремонт
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 13:50
Цитата:
У нас сантехник умный, знает что НАТО напало на Россию, а Зеленский еврей и предатель.
С ним не спорю, задавит умом.
abaika95:
Наоборот заметил если сантехник много пи**т значит он сделает мне кое как ремонт
Наоборот заметил если сантехник много пи**т значит он сделает мне кое как ремонт
У нас сантехник умный, знает что НАТО напало на Россию, а Зеленский еврей и предатель.
С ним не спорю, задавит умом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4939
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:07
Цитата:
вы о чем? и так уже имеем поколение с "чистыми просветленными мозгами", безграмотное, которое кредиты научилось брать или искать, где нахаляву найти бабки, а вся информация "из википедии". Запад (Сорос) руками наших представителей министерства образования уже внес свой "неоценимый" вклад в "повышение и ОЧИЩЕНИЕ знаний" населения. Уже до такой степени упростили все программы, так учебники переработали,что ... элементарные вещи дети не знают. Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально? В СССР - это единичные моменты(по Кустанаю веду речь). Еще вариант: в тик токе заработок - тоже халявная помойка и знания не нужны- видосики выкладывай, удачно попадешь ...и получай за просмотры. И дети/подростки это видят и пример с этого берут. Уже медсестры прием будут вести...отлично!!! всех вылечат!!!!Я не принижаю знаний медсестер, но для чего тогда врач вообще? Уже, по -моему, сами все себя лечат. В поликлинику или для рецепта, или на анализы направление - или не права? Найти электрика, сантехника - путевых - это уже проблема из проблем. Все менеджеры, юристы, экономисты...(еще вопрос качества знаний у них) Плакать и рыдать ...
Цитата:
вы правы. Но, опять же, в какой-то момент стало доступно высшее образование (с введением Болонской системы - опять "спасибо" добрым людям из "верха", продвигающим Соросовские деяния) Повально менеджеры, юристы, экономисты и фигня что в голове тишина - платное образование - диплом получен. Все кому нужно и нет - двинули в вузы. ПТУ, училища - стали "непрестижными", а с введением новой системы образования - тоже программы поменяли. Как кому не нравится, но система СССР все же была отработан и проверена - давала результаты. В вуз поступали не все (по знаниям), конечно, были кто по "блату" поступали, но в массе своей, если человек понимал,что не вытянет (по знаниям) шел получать рабочую профессию, а не лез всеми путями (включая кредиты) в вуз. Да и рабочие, получали зарплату больше,чем "интеллигенция". Сегодня читаю,что РФ уходит от Болонской, возвращается к прежней системе, но модернизируя ее под современные запросы.У детей увеличиваются возможности и на бесплатное обучение поступить, а кто понимает, что не потянет вуз, в колледж/училище уйти-получить реально практические навыки. И выпускать будут не бакалавров (с непонятно каким образованием), а специалистов (5-6 лет обучения) - полноценное высшее образование. У нас - ожидаешь что может что-то лучшее будет, точнее здравомыслящее, действительно ведущее к качеству знаний, а по факту - все улучшения к "тупизне" ведут. Но, хотя, о чем я: будут поддерживать и кричать,что "да-да, давайте ..." А давайте вообще, научим крестики ставить вместо подписи и на калькуляторе работать (это ж вообще никакой нагрузки), а после выдаем аттестат о среднем образовании.
Карачун:
хотя бы объемы её сократятся если сократить
хотя бы объемы её сократятся если сократить
вы о чем? и так уже имеем поколение с "чистыми просветленными мозгами", безграмотное, которое кредиты научилось брать или искать, где нахаляву найти бабки, а вся информация "из википедии". Запад (Сорос) руками наших представителей министерства образования уже внес свой "неоценимый" вклад в "повышение и ОЧИЩЕНИЕ знаний" населения. Уже до такой степени упростили все программы, так учебники переработали,что ... элементарные вещи дети не знают. Сейчас поголовное репетиторство. Это нормально? В СССР - это единичные моменты(по Кустанаю веду речь). Еще вариант: в тик токе заработок - тоже халявная помойка и знания не нужны- видосики выкладывай, удачно попадешь ...и получай за просмотры. И дети/подростки это видят и пример с этого берут. Уже медсестры прием будут вести...отлично!!! всех вылечат!!!!Я не принижаю знаний медсестер, но для чего тогда врач вообще? Уже, по -моему, сами все себя лечат. В поликлинику или для рецепта, или на анализы направление - или не права? Найти электрика, сантехника - путевых - это уже проблема из проблем. Все менеджеры, юристы, экономисты...(еще вопрос качества знаний у них) Плакать и рыдать ...
Цитата:
Филипповна:
Ну и отпустите его в 14 лет в трудовое обучение, хоть в ученики слесаря-токаря-продавца, хоть в ремесленное училище. Всё это раньше было очень хорошо поставлено. А сейчас везде колледжи вместо ФЗУ,
Ну и отпустите его в 14 лет в трудовое обучение, хоть в ученики слесаря-токаря-продавца, хоть в ремесленное училище. Всё это раньше было очень хорошо поставлено. А сейчас везде колледжи вместо ФЗУ,
вы правы. Но, опять же, в какой-то момент стало доступно высшее образование (с введением Болонской системы - опять "спасибо" добрым людям из "верха", продвигающим Соросовские деяния) Повально менеджеры, юристы, экономисты и фигня что в голове тишина - платное образование - диплом получен. Все кому нужно и нет - двинули в вузы. ПТУ, училища - стали "непрестижными", а с введением новой системы образования - тоже программы поменяли. Как кому не нравится, но система СССР все же была отработан и проверена - давала результаты. В вуз поступали не все (по знаниям), конечно, были кто по "блату" поступали, но в массе своей, если человек понимал,что не вытянет (по знаниям) шел получать рабочую профессию, а не лез всеми путями (включая кредиты) в вуз. Да и рабочие, получали зарплату больше,чем "интеллигенция". Сегодня читаю,что РФ уходит от Болонской, возвращается к прежней системе, но модернизируя ее под современные запросы.У детей увеличиваются возможности и на бесплатное обучение поступить, а кто понимает, что не потянет вуз, в колледж/училище уйти-получить реально практические навыки. И выпускать будут не бакалавров (с непонятно каким образованием), а специалистов (5-6 лет обучения) - полноценное высшее образование. У нас - ожидаешь что может что-то лучшее будет, точнее здравомыслящее, действительно ведущее к качеству знаний, а по факту - все улучшения к "тупизне" ведут. Но, хотя, о чем я: будут поддерживать и кричать,что "да-да, давайте ..." А давайте вообще, научим крестики ставить вместо подписи и на калькуляторе работать (это ж вообще никакой нагрузки), а после выдаем аттестат о среднем образовании.
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 14:15
Цитата:
Что-то не бьется у вас Товарищ. Я как воспитанник советского образования у которого проблемы с запоминанием дат (ну не запоминаются, хоть ты тресни) всегда выезжал на устных ответах в свободном стиле. Когда учитель понимает, что я знаю сами события истории к примеру и временной период, но не помню конкретной даты - за это моги снизить оценку, но могли и проигнорировать задав дополнительный вопрос который я мог ответить. А сейчас тупо тест, который проверяется по матрице. На вопрос 1 должен быть вариант ответа а), и никак иначе. И пофигу, что ученик может это своими словами все описать и возможно знает дополнительную информацию по вопросу - конкретно по этому вопросу у него будет "0" баллов.
abaika95:
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
Что-то не бьется у вас Товарищ. Я как воспитанник советского образования у которого проблемы с запоминанием дат (ну не запоминаются, хоть ты тресни) всегда выезжал на устных ответах в свободном стиле. Когда учитель понимает, что я знаю сами события истории к примеру и временной период, но не помню конкретной даты - за это моги снизить оценку, но могли и проигнорировать задав дополнительный вопрос который я мог ответить. А сейчас тупо тест, который проверяется по матрице. На вопрос 1 должен быть вариант ответа а), и никак иначе. И пофигу, что ученик может это своими словами все описать и возможно знает дополнительную информацию по вопросу - конкретно по этому вопросу у него будет "0" баллов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16019
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 14:30
Цитата:
Это называется строгость правил компенсируется не обязательностью их исполнения и в этом весь совок
Требовали знать когда произошла Бородинская битва
А ученики начинали устно рассказывать про Тихонова из фильма война и мир))
Учитель зжаливалась и ставила тройку-сойдет
А математику устно вы как объясняли?))Цитата:
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
К слову сейчас и тест и устный экзамен есть
Но всеровно у нас советское образование и его отголоски.
Я же сторонник чтобы ребенка вообще не заваливали высшей математикой в старших классах если он например превосходно рисует
Ну не нужна ему математика он художником станет и будет зарабатывать этим,нет обязательно на ЕНТ он сдает математику, завалит его и потом никуда поступить не может даже в творческие вузы
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
5555:
Что-то не бьется у вас Товарищ. Я как воспитанник советского образования у которого проблемы с запоминанием дат (ну не запоминаются, хоть ты тресни) всегда выезжал на устных ответах в свободном стиле.
Что-то не бьется у вас Товарищ. Я как воспитанник советского образования у которого проблемы с запоминанием дат (ну не запоминаются, хоть ты тресни) всегда выезжал на устных ответах в свободном стиле.
Это называется строгость правил компенсируется не обязательностью их исполнения и в этом весь совок
Требовали знать когда произошла Бородинская битва
А ученики начинали устно рассказывать про Тихонова из фильма война и мир))
Учитель зжаливалась и ставила тройку-сойдет
А математику устно вы как объясняли?))Цитата:
5555:
А сейчас тупо тест, который проверяется по матрице. На вопрос 1 должен быть вариант ответа а), и никак иначе
А сейчас тупо тест, который проверяется по матрице. На вопрос 1 должен быть вариант ответа а), и никак иначе
Если у уравнения конкретный ответ как вы в тесте как-то по другому ответите?
К слову сейчас и тест и устный экзамен есть
Но всеровно у нас советское образование и его отголоски.
Я же сторонник чтобы ребенка вообще не заваливали высшей математикой в старших классах если он например превосходно рисует
Ну не нужна ему математика он художником станет и будет зарабатывать этим,нет обязательно на ЕНТ он сдает математику, завалит его и потом никуда поступить не может даже в творческие вузы
ЕНТ же завалено и плевать всем что из-за математики
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 14:30
Цитата:
Я то сдал экзамены на выпускном на отлично и хорошо, а почему? Я писал махонькие шпаргалки на каждый вопрос, в гармошку складывать и в руках читать.
Но.. Я блин все это запомнил!
Прям все все шпаргалки по всем предметам. Мне даже девчонки, жалея меня кидали какие то там скомканные листы шпаргалок, но я и так сдал на отлично.
Сам себе поразился тогда
abaika95:
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
Я то сдал экзамены на выпускном на отлично и хорошо, а почему? Я писал махонькие шпаргалки на каждый вопрос, в гармошку складывать и в руках читать.
Но.. Я блин все это запомнил!
Прям все все шпаргалки по всем предметам. Мне даже девчонки, жалея меня кидали какие то там скомканные листы шпаргалок, но я и так сдал на отлично.
Сам себе поразился тогда
-
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