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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 00:29
#7021
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Цитата:
Карачун:
дурноголового звездобола ой, прошу пардону за матерное слово, "психолога"

Здесь, на форуме это синонимы :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 01:18
#7022
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Хм..
27 месяцев войны.
Путин сказал украинцев погибло 1 350 000
Русских 270 000.
Более 1 600 000 славян уничтожено.
Мда уж..
Сбылась мечта Запада, чтоб было меньше славян, даже я такого не ожидал..
Вот это битва!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 05:21
#7023
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Цитата:
Skeptic:
Ибо на гомосексуальные связи, вопреки желанию (не инстинкту) размножаться, человек не просто способен. Его к ним принуждают, агитируя за них в некоторых странах запада.

До чего Вы пропитаны росспропагандой! Кто кого к чему принуждает? Гомосексуализм был известен с доисторических времён и был он у всех народов. Другое дело отношение к нему, тут в различных культурах и цивилизациях зачастую диаметрально противоположное. Что в России нет гомосексуалистов? Да полно, и без западной пропаганды, ещё в армии, когда был в командировке в Новокузнецке впервые столкнулся с таким гражданским, а это были времена СССР и никакой западной пропаганды
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
615
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 08:30
#7024
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Цитата:
111:
даже я такого не ожидал

Видите как прекрасен и разнообразен мир!? Он все ещё способен вас удивлять!!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5553
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 08:32
#7025
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Цитата:
Kairat stayer:
Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).


Цитата:
electro:
а сколько их, Франций? интересно узнать


Они на третьем месте в мире по количеству ядерного оружия, 290 стратегических боезарядов, размещённых на четырёх атомных подводных лодках, а также 60 тактических боезарядов авиационного базирования.

Разместили на подводных лодках, маршруты движения секретные, ранее отмечали ранее 2018 году про возможности НАТО по отслеживанию субмарин противника. Процитирую отрывок, пожалуйста (29.10.2018 год):

Kairat stayer: Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.

Простой пример прогресса американцев, буквально недавно в ходе учений в Баренцевом море секретные маршруты стратегических атомных подводных лодок, оказались для США вовсе не секретны. О чем оповещает Белорусское издание by24.org. Цитирую отрывки: -офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения АПЛ в ходе учений, пишет журналист "ВПК" Максим Климов, все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей...

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 13:27
#7026
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Цитата:
Карачун:
Он все ещё способен вас удивлять!!!

Да, я сам в шоке, как быстро, в угоду чьих то политических, а не каких то там амбиций, начали убивать украинцев и их детей, свои же, близкие, до сих пор удивляюсь, как так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 13:33
#7027
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Я ведь поначалу тоже не понял, тоже хотел, чтобы всех украинцев убивали , целый месяц соображал, был слеп.
Потом только в апреле, после русского мира в Буче, ну это уже слишком, да, я был готов убивать чьих то детей, как и вся российская армия, но насиловать их жен, отрезать детям головы и вешать их на заборы, это как то слишком, засовывать в анальное отверстие их отцам ломы и подключать 380, это как то не по людски что ли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 13:47
#7028
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Вчера сидел в очереди в поликлинике, сидят немолодые уже, казах и славянин, ну и я, вместе весело общались, это уже вечер, к терапевту, долго принимает, потом заговорили, они, про кацапов и москалей.
Оба ездили в Украину до 2014го.
Казах смотрю, с некоторым осуждением войны, славянин говорит, что украинец это такая нация, которые мать продадут.
Я с женой и с ребенком уже отошел от этой темы.
Ну вот даже старенький славянин, побывавший в Украине, говорит что любой украинец это гнида.
И от казаха услышал, что кацап, это какой то там козел, а майдан тюркское слово.
Не знаю как то, может правда.
Каждый день теперь удивляюсь..
Ну никто не ругался, просто мягко говорили.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 14:01
#7029
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Цитата:
111:
говорит, что украинец это такая нация, которые мать продадут.

Бытовой национализм во всей красе
Если раньше мы смеялись над шутками по этническому признаку в том же кривом зеркале где украинские юмористы смеялись над собой над своими национальными чертами
То россияне и русские воспринимали это как реальный факт
Вот и вылилось это всё что сейчас Россия бомбит Украину потомучто где-то русские слышали шутку что украинцы хитрые
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 14:10
#7030
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В Москве убит профессиональный стукач.
Удивляюсь тому, что в России остались, их немного конечно, но остались настоящие патриоты России, а не те, что хотят убивать по этническому признаку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38604
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 15:46
#7031
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Глава Питера и правоверные

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