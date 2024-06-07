Отправлено: - 08:32

Kairat stayer:

Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).

electro:

а сколько их, Франций? интересно узнать

Цитата:Цитата:Они на третьем месте в мире по количеству ядерного оружия, 290 стратегических боезарядов, размещённых на четырёх атомных подводных лодках, а также 60 тактических боезарядов авиационного базирования.Разместили на подводных лодках, маршруты движения секретные, ранее отмечали ранее 2018 году про возможности НАТО по отслеживанию субмарин противника. Процитирую отрывок, пожалуйста (29.10.2018 год):Kairat stayer: Выше указал, что к противоборствующим странам отношусь нейтрально, вступать в новый виток холодной войны нет смысла, бессмысленно, мы же помним чем окончилась холодная война в период СССР. Да и не времена Сталина, когда за коротки период времени Лаврентий Павлович организовал выпуск атомных бомб, тогда ещё отец советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов говорил, что не было бы Берии, тогда не было бы и атомной бомбы. Затраты основных стран НАТО только в прошлом году в военно-промышленный комплекс составили более 700 млрд. долларов.Простой пример прогресса американцев, буквально недавно в ходе учений в Баренцевом море секретные маршруты стратегических атомных подводных лодок, оказались для США вовсе не секретны. О чем оповещает Белорусское издание by24.org. Цитирую отрывки: -офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения АПЛ в ходе учений, пишет журналист "ВПК" Максим Климов, все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших подлодок. То есть он их даже не искал, а всегда направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу АПЛ, сбрасывал буй и шел к следующей...Подробнее здесь: