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"В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
"В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49339
"В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
На одном из прошлых заседаний Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания. Сегодняшнее заседание началось с того, что Алексей Н. в суде не явился, а его адвокат Радик ВАЛИЕВ сделал прямо-таки сенсационное заявление.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38601
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
Хорошая смерть.
А там без мучений происходит всё?
А там без мучений происходит всё?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3395
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:40
Интересное первое фото. Ведут подсудимого в наручниках, а в левой руке у него ключи от авто?
Цитата:
Не попробуешь - не узнаешь.
Цитата:
111:
А там без мучений происходит всё?
А там без мучений происходит всё?
Не попробуешь - не узнаешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16017
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:57
Прям не Костанай
А полиция Майями
Цитата:
Цитата:
Ну вот и всё)
Цитата:
Больше на четки похоже
А полиция Майями
Цитата:
Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления.
Цитата:
Алексей Н. продавал ему синтетические наркотики с большой скидкой.
Ну вот и всё)
Цитата:
Козлов я:
Интересное первое фото. Ведут подсудимог
Интересное первое фото. Ведут подсудимог
Больше на четки похоже
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 18:53
Я охотно верю Алексею, потому что эти в погонах могут радио показателя мать родную продать,потому что проходил через это. Чел хотет купить пиво,я подозреваю что подстава и продаю нулевку. Полицей пишет в протоколе дербес классический четыре градуса(который снят с производства три годах назад). Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф. Мрази одним словом...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1403
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 22:18
Очевидно, что если решение будет принято в пользу полиции, то на нашем правосудии можно смело ставить крест.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 190
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 23:06
У суда есть доказательства виновности подсудимого и он естественно осудит как требует закон. Касаемо Алексея, то адвокат озвучил в суде реальную действительность, теперь суд должен сделать шаг вперед и обеспечить защиту свидетеля (потерпевшего).
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:16
На тиктоке полно обращении простых граждан президенту и прокурору страны о беспределе творимые право хранителями. Резонансные среди них осуждение четверых парней на длительные сроки за изнасилование 13 летней девочки. Матери осуждённых рвут на себе волосы и утверждают что мать потерпевшей приносит извинения ,мол дочь оказалась невинна и оболгалв парней
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:30
Цитата:
Кто о чём, а барыги о своей наживе!
сайлау курманов:
Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф.
Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф.
Кто о чём, а барыги о своей наживе!
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:35
Цитата:
Нисколечко не оправдываю полицию..но нужны железные доки! Пошла не здоровая конкуренция между полицией и преступным миром, тут и цыгане и прочие наркодилеры. Похоже у нас есть свой Пабло Эскобаро который рулит всей движухой
Skeptic:
Очевидно, что если решение будет принято в пользу полиции, то на нашем правосудии можно смело ставить крест.
Очевидно, что если решение будет принято в пользу полиции, то на нашем правосудии можно смело ставить крест.
Нисколечко не оправдываю полицию..но нужны железные доки! Пошла не здоровая конкуренция между полицией и преступным миром, тут и цыгане и прочие наркодилеры. Похоже у нас есть свой Пабло Эскобаро который рулит всей движухой
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 643
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 11:06
Понятно, что виноваты обе стороны. Один употреблял и продавал наркоту. Другой за счёт провокации, пытался улучшить показатели по борьбе с наркотиками...
Ну с тем, кто употреблял и толкал - всё понятно - суд, статья, коммунальная "общага" с решетками на окнах и охраной...
С тем, кто провоцировал, не всё так однозначно... Зам. начальника отдела уже поборол всех закладчиков, пробил все каналы поставки и взял баронов этого бизнеса. Или работал "ни шатко, ни валко", а тут потребовали результат и появилась мысль замутить комбинашку... Бароны далеко, а мелочевка вот она - пасется рядом.
"А почему бы и нет" - посетила мысль, сидящего в засаде четвертые сутки, зам.начальника отдела...
Ну с тем, кто употреблял и толкал - всё понятно - суд, статья, коммунальная "общага" с решетками на окнах и охраной...
С тем, кто провоцировал, не всё так однозначно... Зам. начальника отдела уже поборол всех закладчиков, пробил все каналы поставки и взял баронов этого бизнеса. Или работал "ни шатко, ни валко", а тут потребовали результат и появилась мысль замутить комбинашку... Бароны далеко, а мелочевка вот она - пасется рядом.
"А почему бы и нет" - посетила мысль, сидящего в засаде четвертые сутки, зам.начальника отдела...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 177
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 11:28
Цитата:
- Где пруфы, Билли ? Нам нужны пруфы !
сайлау курманов:
мать потерпевшей приносит извинения ,мол дочь оказалась невинна и оболгала парней
мать потерпевшей приносит извинения ,мол дочь оказалась невинна и оболгала парней
- Где пруфы, Билли ? Нам нужны пруфы !
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 12:53
Кто о чём, а барыги о своей наживе!
Как бы вы меня не обзывали,но коллектив созданный мной из 12 работников,разбежались восвояси,кто спился,кто уехал,одним словом как обычно,люди мусор их судьба никого не волнует
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