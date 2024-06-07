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≡ "Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49339
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
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Сенатор Алтынбек Нухулы выразил недовольство качеством нынешнего среднего образования в Казахстане. Казахстанские школьники слишком перегружены, считает депутат.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4903
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 09:58
#1
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Ещё один реформатор образования! Может хватит уже? Пусть то что сейчас не очень хорошо, но дети хоть к чему то привыкли. А тут опять ломать себя, зачем? Идеальной системы образования не существует, те же англичане достаточно малограмотны с моей точки зрения, как продукта советской школы, но и у нас было много тех, кто ничего не знал. Кто хочет учиться, научится даже вопреки несовершенной системе
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
395
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 10:04
#2
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Вставлю свои 5 копеек. Для начала господин сенатор, нужно определиться что вы хотите. Если вы хотите получить по выходу из школы человека способного заработать на жизнь и трудиться в качестве мало квалифицированного (т.е. требующего для получения работы незначительного обучения обычно проходящего на этапе стажировки). То вперед передаваем все под стандарты запада (Великобритания и иже с ними). Если же вы хотите получить человека который получает многостороннее развитие и в первую очередь имеет представление о многих (в силу успеваемости) отраслях науки/мира и т.п. и который должен уже в дальнейшем получить профессию исходя из собственных(или навязанных кем либо) предпочтений то верните систему образования СССР. А то, что есть сейчас - это помесь ужа с ежом. Главное в этом вопросе быть честным и в первую очередь перед самим собой. Определитесь кто вам нужен по выходу из школы - послушный работник который только знает как крутить гайки (зато делающий это на высококлассном уровне) или человек способный выбрать профессию, отучиться и добиться в ней каких то успехов?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
395
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 10:06
#3
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В дополнение - и заодно определитесь. Школа это место воспитания или место передачи знаний? Потому что если место для передачи знаний - то можно и онлайн делать из дома (экономия будут бешенная для бюджета). А если вы хотите кого-то воспитать то вспоминайте СССР. Там далеко не дураки систему образования делали. В то время был Макаренко, а сейчас почему-то людей такого "калибра" нет.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
177
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 11:01
#4
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Цитата:
5555:
Определитесь кто вам нужен по выходу из школы - послушный работник который только знает как крутить гайки (зато делающий это на высококлассном уровне) или человек способный выбрать профессию
Не человек , а сотни тысяч " человеков", у которых разные возможности и способности. А их загнали в единые железные рамки - обязательное среднее образование. А зачем ? У подростка руки из того места растут, а в науках никак.Ну и отпустите его в 14 лет в трудовое обучение, хоть в ученики слесаря-токаря-продавца, хоть в ремесленное училище. Всё это раньше было очень хорошо поставлено. А сейчас везде колледжи вместо ФЗУ, и опять ему геометрию и физику долбить надо, от которой он из школы хотел убежать.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
177
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 11:12
#5
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Цитата:
5555:
Школа это место воспитания или место передачи знаний?
Передача - слово-то какое, механическое что ли.Как ботинок. На, тебе отдаю. А ученик не берёт, не мой размер и фасон, говорит. Нет, учение - это другое. Это познавательная деятельность
ученика, где учитель управляет и помогает ему учиться. И главное здесь - чтобы человек хотел научиться, а если не хочет, то самый расталантливый педагог ничего не добьётся. А вы говорите - передача...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
614
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 12:08
#6
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А нужна ли действительно вся эта широта знаний если она приводит к появлению вот этих выходцев из "лучшего" в мире образования несущих ересь по широкому спектру вопросов. Ересь конечно останется но хотя бы объемы её сократятся если сократить объем базовой информации на которой её можно основывать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16017
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 13:32
#7
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Согласен с сенатором
Только в части того что образовательная программа перегружена она ещё советская тобиш заточена под полный захват времени у ученика
Он в школе должен эту мутату слушать а приходя домой ещё и домашнее задание делать

Сделано это было потомучто в то время не было иного получения информации у детей кроме учебников и внеклассного чтения

А сейчас, телевидение,интернет, соц сети
Человек перегружен информацией
А тут ещё в учебник втыкать надо
Дети прямо на уроках уже поправляют старых училок находя нужную инфу в интернете которую те не знали по причинам своей узколобости следования догмам учебной программы

Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов
А современное образование должно быть ориентировано на поиск информации
У нас у каждого ленинская библиотека в кармане лежит,так надо ребенка научить искать нужную инфу а не зазубривать учебник а то вдруг пригодится в будущем


Кому тут пригодилась русская литература по жизни? Если вы не филолог конечно
Кому пригодилась математика? Да каждый с советским образованием если надо в интернете информацию ищет если надо.

Я сторонник американской школьной системы
Там после 5 класса вроде дети идут по профилю кому что интересно увеличивают часы нужных предметов заменяя другими
Если человек просто горит историей то ему часы физкультуры и геометрии просто в лом и лишняя трата времени. Ему история нужна он и будет ею заниматься и дома и в школе без палки, потомучто ему нравится. И дальше естественно в вуз пойдет на историческое образование
Также математики, зачем им литература, пение, история? Им формулы интересны

У нас же до 11 класса "тащат" всех
И в итоге ребенок которому нужны лишние часы математики пол дня сидит на уроке русского языка и литературы которые ему по жизни могут быть не нужны.
Советское образование как и армия как и работа показала уже свою историческую не состоятельность
Принцип "лишь бы переседеть, дослужить, досидеть до звонка" дала нам ту ситуацию в которой мы и оказались сейчас
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38600
Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...
Отправлено: 07.06.24 - 13:39
#8
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Цитата:
abaika95:
У нас же до 11 класса "тащат" всех

Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе.
Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.
Нет соответствующих фабрик, заводов и иных заведений.
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16017
"Слишком много информации". Сенатор недоволен содержанием казахстанских учебников
Отправлено: 07.06.24 - 13:46
#9
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Цитата:
111:
Но с другой стороны, отучился человечек по узкой или как там ее программе. Вышел со школы или технаря и бац, он тут не нужен.

А сейчас как-то по другому?))
Учился человек в школе изучая всё и ничего
Изучал математику,историю, литературу
Пошел отучился на посредственного юриста а они уже не нужны
И идёт в Макдональдс бургеры фасовать
А если бы он со школы уже с класса 6 горел юриспруденцией
Писал рефераты
Посылал их на олимпиады итд
То после школы у него уже цель была только юристом и добавится своего до конца

А сейчас дети в 11 классе не знают кем они хотят быть
Их не учили спецификации их учили стулья протирать до 11 класса
В итоге дети идут в вуз которой не хотят,учаться на тех что не интересно в итоге получаются специалисты которые не нужны
Цитата:
111:
Вот и приходится изучать русскую литературу, для того, чтоб хоть как то по русски объяснить, работая сантехником, что нужно менять в системе..

Знание что хотел базаров или почему Каренина под поезд прыгнула сантехнику вообще не нужны))
Он должен руками уметь делать а его словарный запас мне нафиг не упал когда я его вызываю
Наоборот заметил если сантехник много пи**т значит он сделает мне кое как ремонт
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