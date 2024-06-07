Re: "Слишком много информации". Сенатор недоволен...

Отправлено: - 13:32

Согласен с сенатором

Только в части того что образовательная программа перегружена она ещё советская тобиш заточена под полный захват времени у ученика

Он в школе должен эту мутату слушать а приходя домой ещё и домашнее задание делать



Сделано это было потомучто в то время не было иного получения информации у детей кроме учебников и внеклассного чтения



А сейчас, телевидение,интернет, соц сети

Человек перегружен информацией

А тут ещё в учебник втыкать надо

Дети прямо на уроках уже поправляют старых училок находя нужную инфу в интернете которую те не знали по причинам своей узколобости следования догмам учебной программы



Советская система подразумевала зубрежку,запоминание дат и фактов

А современное образование должно быть ориентировано на поиск информации

У нас у каждого ленинская библиотека в кармане лежит,так надо ребенка научить искать нужную инфу а не зазубривать учебник а то вдруг пригодится в будущем





Кому тут пригодилась русская литература по жизни? Если вы не филолог конечно

Кому пригодилась математика? Да каждый с советским образованием если надо в интернете информацию ищет если надо.



Я сторонник американской школьной системы

Там после 5 класса вроде дети идут по профилю кому что интересно увеличивают часы нужных предметов заменяя другими

Если человек просто горит историей то ему часы физкультуры и геометрии просто в лом и лишняя трата времени. Ему история нужна он и будет ею заниматься и дома и в школе без палки, потомучто ему нравится. И дальше естественно в вуз пойдет на историческое образование

Также математики, зачем им литература, пение, история? Им формулы интересны



У нас же до 11 класса "тащат" всех

И в итоге ребенок которому нужны лишние часы математики пол дня сидит на уроке русского языка и литературы которые ему по жизни могут быть не нужны.

Советское образование как и армия как и работа показала уже свою историческую не состоятельность

Принцип "лишь бы переседеть, дослужить, досидеть до звонка" дала нам ту ситуацию в которой мы и оказались сейчас