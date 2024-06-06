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≡ Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49339
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 14:42
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Аргументировал идею первый заместитель начальника департамента Алексей МИЛЮК. 4 июня на заседании совета по защите прав предпринимателей он говорил о том, что некоторые кафе и рестораны создали себе устойчивую репутацию мест, куда посетители ходят напиться и ножами помахать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38600
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 14:42
#1
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Цитата:
Предполагается, что такие данные будут формировать рейтинг и сориентируют потенциальных посетителей

Хм..
То есть алкаш, у которого от зарплаты до зарплаты, принявший алкоголь, берет в руки газету, читает там какие то рейтинги и идет в крутое заведение за тысячу ойро за вечер?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
643
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 14:58
#2
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Неожиданно в тройке лидеров весь Север Казахстана, или это закономерность...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38600
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 15:00
#3
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Цитата:
mks2703:

Твою статью прочитали смотрю, полиция и выдала за свое изобретение
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38600
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 15:03
#4
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Вот этот Алексей Милюк, вообще то классный человек.
Не смотря на то, как мы относимся к полиции.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
643
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 15:09
#5
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Цитата:
111:
Твою статью прочитали смотрю, полиция и выдала за свое изобретение


То не моя статья, скопипастил (перепечатал), там автор есть.
Надо просто лицензию забирать на полгода.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16017
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 18:07
#6
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Цитата:
Наймите охрану, квалифицированную охрану. Перестаньте спаивать посетителей до бессознательного состояния, обучайте персонал тому, как общаться с людьми. У нас же много ресторанов, где можно приятно провести время и при этом безопасно, спросите у них, как добиваются этого. А то в Костанае уже поговорка родилась: «Хочешь подраться - езжай в «Волну»


Ну вот давно пора их нагнуть
Пусть охрану нанимают
Либо перестают продавать дешевое пиво

Цитата:
Будем создавать барьеры для дальнейшей алкоголизации населения, усложнять процесс функционирования этих заведений до тех пор, пока не увидим сдвиг ситуации в лучшую сторону.


После каждой драки закрывайте кафе на проверку
На неделю
За неделю владелец потеряет кучу бабок)
Не поймет ещё на неделю закроете
Пока он цену на алкоголь не повысит или охрану не найдёт


90% случаев пьяных драк это
1) дешёвый алкоголь
2) дорогая закуска
В итоге мужики напиваются пива с орехами
Выпьют водки на голодный желудок
А потом морды бьют друг другу

[Исправлено: abaika95, 06.06.2024 - 19:08]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
190
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 23:46
#7
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Нет реального наказания из-за отсутствия адекватного закона по борьбе с пьянством! Надо вводить в стране телесное наказание тем, у кого нет денег за выпитое спиртное! У тех, у кого нет денег, нет никакого имущества, ни чести, ни достоинства, на войну не отправишь, а кормить и поить у гос-ва нет возможности! Битье определяет сознание и возможности! Осуждать нужно к принудительному общественному труду и битье бамбуковыми палками как дружественном Китае. Самое главное уже никто не посмеет сказать штрафостан и не будет обвинять полицию в беспределе! Да реально при полиции создать воспитательную скамейку для провинившихся, в том числе и для бизнесменов. Многих бизнесменов по продаже спиртного, если с его кафе или забегаловки попало в полицию 2-5 нарушителей, то по суду приостановить деятельность на 1 месяц без права торговли! Будут далее продолжаться, вообще запретить решением суда торговать спиртными напитками, в том числе и пивом, лишив лицензии! Ни надо никаких меморандумов с Национальной Палатой предпринимателей, толку не будет! Нужно только внести изменения в КОАП и все! А ДП нужно обратить своего Министра МВД насчет обращения в Парламент, сославшись, что крайним виновником в штрафостане нарушители сделали МВД РК, а не бизнесменов и других правонарушителей, которые уже готовы к воспитательным скамьям и принудительным работам! Этот Сизифов труд давно нужно прекратить!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38600
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 07.06.24 - 01:12
#8
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Цитата:
mks2703: Надо просто лицензию забирать на полгода.


У кого?

[Исправлено: 111, 07.06.2024 - 02:15]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
787
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 07.06.24 - 09:35
#9
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И снова нетривиальная реклама Волны ;)
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
643
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 07.06.24 - 10:49
#10
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Цитата:
111:
У кого?


У чиновников, у полиции, что не могут организовать работу и охрану питейного бизнеса... Sarcasm
У питейного заведения епрст, отобрать лицензию на горячительные напитки - пусть кофиём или березовым соком поит алкачей... Сразу наступит прованс и покой...
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