Отправлено: - 18:07

Наймите охрану, квалифицированную охрану. Перестаньте спаивать посетителей до бессознательного состояния, обучайте персонал тому, как общаться с людьми. У нас же много ресторанов, где можно приятно провести время и при этом безопасно, спросите у них, как добиваются этого. А то в Костанае уже поговорка родилась: «Хочешь подраться - езжай в «Волну»

Будем создавать барьеры для дальнейшей алкоголизации населения, усложнять процесс функционирования этих заведений до тех пор, пока не увидим сдвиг ситуации в лучшую сторону.

[Исправлено: abaika95, 06.06.2024 - 19:08]

Цитата:Ну вот давно пора их нагнутьПусть охрану нанимаютЛибо перестают продавать дешевое пивоЦитата:После каждой драки закрывайте кафе на проверкуНа неделюЗа неделю владелец потеряет кучу бабок)Не поймет ещё на неделю закроетеПока он цену на алкоголь не повысит или охрану не найдёт90% случаев пьяных драк это1) дешёвый алкоголь2) дорогая закускаВ итоге мужики напиваются пива с орехамиВыпьют водки на голодный желудокА потом морды бьют друг другу