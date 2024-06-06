Отправлено: - 17:57

Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления.

Алексей Н. продавал ему синтетические наркотики с большой скидкой.

Козлов я:

Интересное первое фото. Ведут подсудимог

Прям не КостанайА полиция МайямиЦитата:Цитата:Ну вот и всё)Цитата:Больше на четки похоже