15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в Костанайской области

Отправлено: - 09:27

И тебя с днюхой

Спасибо Марат, я тебя тоже 3 марта поздравлю. Из моих больше двести друзей и родственников удосужились прислать открытку на ватцап только полсотни.

Я регулярно пытаюсь никого не оставить без внимания и всем отправляю голосовые сообщения,однако стоит ли напоминать что каждый делится чем сам наполнен.