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≡ "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49337
"В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
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На одном из прошлых заседаний Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания. Сегодняшнее заседание началось с того, что Алексей Н. в суде не явился, а его адвокат Радик ВАЛИЕВ сделал прямо-таки сенсационное заявление.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38595
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
#1
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Хорошая смерть.
А там без мучений происходит всё?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3395
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:40
#2
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Интересное первое фото. Ведут подсудимого в наручниках, а в левой руке у него ключи от авто?

Цитата:
111:
А там без мучений происходит всё?

Не попробуешь - не узнаешь.
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16013
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:57
#3
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Прям не Костанай
А полиция Майями
Цитата:
Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления.


Цитата:
Алексей Н. продавал ему синтетические наркотики с большой скидкой.


Ну вот и всё)
Цитата:
Козлов я:
Интересное первое фото. Ведут подсудимог

Больше на четки похоже
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6920
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 18:53
#4
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Я охотно верю Алексею, потому что эти в погонах могут радио показателя мать родную продать,потому что проходил через это. Чел хотет купить пиво,я подозреваю что подстава и продаю нулевку. Полицей пишет в протоколе дербес классический четыре градуса(который снят с производства три годах назад). Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф. Мрази одним словом...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1403
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 22:18
#5
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Очевидно, что если решение будет принято в пользу полиции, то на нашем правосудии можно смело ставить крест.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
190
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 23:06
#6
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У суда есть доказательства виновности подсудимого и он естественно осудит как требует закон. Касаемо Алексея, то адвокат озвучил в суде реальную действительность, теперь суд должен сделать шаг вперед и обеспечить защиту свидетеля (потерпевшего).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6920
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:16
#7
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На тиктоке полно обращении простых граждан президенту и прокурору страны о беспределе творимые право хранителями. Резонансные среди них осуждение четверых парней на длительные сроки за изнасилование 13 летней девочки. Матери осуждённых рвут на себе волосы и утверждают что мать потерпевшей приносит извинения ,мол дочь оказалась невинна и оболгалв парней
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1837
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:30
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф.

Кто о чём, а барыги о своей наживе!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1837
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 09:35
#9
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Цитата:
Skeptic:
Очевидно, что если решение будет принято в пользу полиции, то на нашем правосудии можно смело ставить крест.

Нисколечко не оправдываю полицию..но нужны железные доки! Пошла не здоровая конкуренция между полицией и преступным миром, тут и цыгане и прочие наркодилеры. Похоже у нас есть свой Пабло Эскобаро который рулит всей движухой
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
643
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 11:06
#10
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Понятно, что виноваты обе стороны. Один употреблял и продавал наркоту. Другой за счёт провокации, пытался улучшить показатели по борьбе с наркотиками...
Ну с тем, кто употреблял и толкал - всё понятно - суд, статья, коммунальная "общага" с решетками на окнах и охраной...
С тем, кто провоцировал, не всё так однозначно... Зам. начальника отдела уже поборол всех закладчиков, пробил все каналы поставки и взял баронов этого бизнеса. Или работал "ни шатко, ни валко", а тут потребовали результат и появилась мысль замутить комбинашку... Бароны далеко, а мелочевка вот она - пасется рядом.
"А почему бы и нет" - посетила мысль, сидящего в засаде четвертые сутки, зам.начальника отдела...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
177
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 07.06.24 - 11:28
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
мать потерпевшей приносит извинения ,мол дочь оказалась невинна и оболгала парней

- Где пруфы, Билли ? Нам нужны пруфы !
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