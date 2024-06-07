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≡ На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49336
На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане
Отправлено: 07.06.24 - 07:49
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До 2027 года планируется довести размер минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов от величины прожиточного минимума, максимальной - со 100 до 120 процентов. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1245
Re: На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане
Отправлено: 07.06.24 - 07:49
#1
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Ключевые слова "-соразмерно росту прожиточного минимума с учетом прогнозного уровня инфляции", когда реальная инфляция как минимум вдвое больше. Так что забота государства о пенсионерах остается миражом, как впрочем и многое другое.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6919
Re: На сколько вырастут пенсии к 2025 году в Казахстане
Отправлено: 07.06.24 - 09:08
#2
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Как обычно,больше тумвна,слова какие-то только чиновникам понятные. Вы скажите что бабы Дуси пенсия 85 тысячи и она будет получать 95 тысячи,но скоро вот через год.
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