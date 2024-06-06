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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 21:39
#7006
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Цитата:
111:
Для вас германцев все человеки смотрю, животные..

А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:09
#7007
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Цитата:
maxsaf:
вопреки половому инстинкту и инстинкту размножения, вступить в гомосексуальную связь

:lol: Сами поняли, что написали?
Ваши нездоровые фантазии как раз и подтверждают отсутствие у человека инстинктов.
Ибо на гомосексуальные связи, вопреки желанию (не инстинкту) размножаться, человек не просто способен. Его к ним принуждают, агитируя за них в некоторых странах запада.
:-) И кто вам сказал, что на Кавказе и, особенно, на Ближнем Востоке они не возможны? Даже бесплатно.
В СССР за такие связи можно было хороший срок получить. Но это педерастов не сильно останавливало. Они понимали, что делают. И никакой инстинкт самосохранения их не останавливал. Ибо нет его.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:27
#7008
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Цитата:
Skeptic:
Сами поняли, что написали?

Конечно понял. Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами. Что это если не половой инстинкт? Если бы могли силой мысли легко его побороть, то было бы гораздо практичнее жить с мужиком)) - уйма преимуществ: вместе на рыбалку, в гараже покопаться, футбол и т д. Столько преимуществ против сожительства с женщинами, что и не перечесть. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен. ;-)

[Исправлено: maxsaf, 06.06.2024 - 23:28]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:44
#7009
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Ну неееет)))) это было сильно толсто.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:00
#7010
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Цитата:
Эл-починно:
А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное

Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?
У вас в гебельсовской пропаганде небось?
Ее не изучал.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:04
#7011
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Цитата:
maxsaf:
Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами.

В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.
Человек под это определение не подходит. Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты. Плюс навязывание "разнообразия" гендеров, которому поддаются вполне сознательно отдельные индивидуумы.
Так что - снова мимо.

[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:07]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:05
#7012
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Цитата:
maxsaf:
Насчёт вас не уверен.

А это - примитивное хамство за отсутствием аргументов и переход на личности.
Оставлю на усмотрение администрации.
Сочувствую.
Я думал, с человеком разумным дискутирую. :-)

[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:40
#7013
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Цитата:
maxsaf:
. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен.

Ну может он женат был, почему ты не уверен?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:44
#7014
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Цитата:
111:
Ну может он женат был, почему ты не уверен?

Я знать не знаю, в каких он отношениях и с кем, поэтому и не уверен. Чё тут тебе не понятно?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:48
#7015
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Цитата:
Skeptic:
В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.

Нифига подобного. В жизни вообще ничего не бывает на 100%. Даже вероятность восхода солнца завтра утром - не сто процентов. А в биологии так тем более, любые отклонения от 100% процентов - это и есть двигатель эволюции, один из ключевых моментов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:49
#7016
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Цитата:
Skeptic:
Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты

Нифига себе, ну-ка, пруф в студию))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23383
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:51
#7017
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Цитата:
Skeptic:
А это - примитивное хамство

11 процентов с вами не согласны :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 00:10
#7018
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Цитата:
111:
Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?

в частности - соловьева а., ибраимова б., алина ж. "биология". учебник для 7 класса общеобразовательной школы. издательство атамура. страница 18.
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