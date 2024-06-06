Отправлено: - 23:00

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А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное

Цитата:Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?У вас в гебельсовской пропаганде небось?Ее не изучал.