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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 21:39
Цитата:
А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное.
111:
Для вас германцев все человеки смотрю, животные..
Для вас германцев все человеки смотрю, животные..
А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:09
Цитата:
Сами поняли, что написали?
Ваши нездоровые фантазии как раз и подтверждают отсутствие у человека инстинктов.
Ибо на гомосексуальные связи, вопреки желанию (не инстинкту) размножаться, человек не просто способен. Его к ним принуждают, агитируя за них в некоторых странах запада.
И кто вам сказал, что на Кавказе и, особенно, на Ближнем Востоке они не возможны? Даже бесплатно.
В СССР за такие связи можно было хороший срок получить. Но это педерастов не сильно останавливало. Они понимали, что делают. И никакой инстинкт самосохранения их не останавливал. Ибо нет его.
maxsaf:
вопреки половому инстинкту и инстинкту размножения, вступить в гомосексуальную связь
вопреки половому инстинкту и инстинкту размножения, вступить в гомосексуальную связь
Сами поняли, что написали?
Ваши нездоровые фантазии как раз и подтверждают отсутствие у человека инстинктов.
Ибо на гомосексуальные связи, вопреки желанию (не инстинкту) размножаться, человек не просто способен. Его к ним принуждают, агитируя за них в некоторых странах запада.
И кто вам сказал, что на Кавказе и, особенно, на Ближнем Востоке они не возможны? Даже бесплатно.
В СССР за такие связи можно было хороший срок получить. Но это педерастов не сильно останавливало. Они понимали, что делают. И никакой инстинкт самосохранения их не останавливал. Ибо нет его.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:27
Цитата:
Конечно понял. Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами. Что это если не половой инстинкт? Если бы могли силой мысли легко его побороть, то было бы гораздо практичнее жить с мужиком)) - уйма преимуществ: вместе на рыбалку, в гараже покопаться, футбол и т д. Столько преимуществ против сожительства с женщинами, что и не перечесть. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен.
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2024 - 23:28]
Skeptic:
Сами поняли, что написали?
Сами поняли, что написали?
Конечно понял. Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами. Что это если не половой инстинкт? Если бы могли силой мысли легко его побороть, то было бы гораздо практичнее жить с мужиком)) - уйма преимуществ: вместе на рыбалку, в гараже покопаться, футбол и т д. Столько преимуществ против сожительства с женщинами, что и не перечесть. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен.
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2024 - 23:28]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 22:44
Ну неееет)))) это было сильно толсто.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:00
Цитата:
Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?
У вас в гебельсовской пропаганде небось?
Ее не изучал.
Эл-починно:
А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное
А ты я смотрю плохо зоологию учил, иначе знал бы, что человек (хомо сапиенс) тоже животное
Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?
У вас в гебельсовской пропаганде небось?
Ее не изучал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:04
Цитата:
В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.
Человек под это определение не подходит. Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты. Плюс навязывание "разнообразия" гендеров, которому поддаются вполне сознательно отдельные индивидуумы.
Так что - снова мимо.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:07]
maxsaf:
Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами.
Абсолютное большинство мужчин создают семьи с женщинами.
В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.
Человек под это определение не подходит. Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты. Плюс навязывание "разнообразия" гендеров, которому поддаются вполне сознательно отдельные индивидуумы.
Так что - снова мимо.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:07]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:05
Цитата:
А это - примитивное хамство за отсутствием аргументов и переход на личности.
Оставлю на усмотрение администрации.
Сочувствую.
Я думал, с человеком разумным дискутирую.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:06]
maxsaf:
Насчёт вас не уверен.
Насчёт вас не уверен.
А это - примитивное хамство за отсутствием аргументов и переход на личности.
Оставлю на усмотрение администрации.
Сочувствую.
Я думал, с человеком разумным дискутирую.
[Исправлено: Skeptic, 07.06.2024 - 00:06]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:40
Цитата:
Ну может он женат был, почему ты не уверен?
maxsaf:
. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен.
. И тем не менее мы в большинстве выбираем женщин. Насчёт вас не уверен.
Ну может он женат был, почему ты не уверен?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:44
Цитата:
Я знать не знаю, в каких он отношениях и с кем, поэтому и не уверен. Чё тут тебе не понятно?
111:
Ну может он женат был, почему ты не уверен?
Ну может он женат был, почему ты не уверен?
Я знать не знаю, в каких он отношениях и с кем, поэтому и не уверен. Чё тут тебе не понятно?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:48
Цитата:
Нифига подобного. В жизни вообще ничего не бывает на 100%. Даже вероятность восхода солнца завтра утром - не сто процентов. А в биологии так тем более, любые отклонения от 100% процентов - это и есть двигатель эволюции, один из ключевых моментов.
Skeptic:
В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.
В том и фокус, что инстинкт подразумевает не абсолютное большинство, а 100-процентное.
Нифига подобного. В жизни вообще ничего не бывает на 100%. Даже вероятность восхода солнца завтра утром - не сто процентов. А в биологии так тем более, любые отклонения от 100% процентов - это и есть двигатель эволюции, один из ключевых моментов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:49
Цитата:
Нифига себе, ну-ка, пруф в студию))
Skeptic:
Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты
Ибо статистика говорит, что 11 процентов человеков - педерасты
Нифига себе, ну-ка, пруф в студию))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 23:51
Цитата:
11 процентов с вами не согласны
Skeptic:
А это - примитивное хамство
А это - примитивное хамство
11 процентов с вами не согласны
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 00:10
Цитата:
в частности - соловьева а., ибраимова б., алина ж. "биология". учебник для 7 класса общеобразовательной школы. издательство атамура. страница 18.
111:
Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?
Конкретно где в учебнике на какой странице написано, что человек животное?
в частности - соловьева а., ибраимова б., алина ж. "биология". учебник для 7 класса общеобразовательной школы. издательство атамура. страница 18.
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