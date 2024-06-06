Отправлено: - 19:42

mks2703:

Раньше аэродром был даже

111:

Выбор всегда есть,

[Исправлено: ACROS, 06.06.2024 - 20:43]

Цитата:Раньше аэродром был в каждом райцентре и не только в райцентре: - у нас в районе самолёт летал в Дружбу, Бестау, Талдыколь, Красный Октябрь, Камышное - 40 минут лёта с города и ты в Дружбе.И сейчас кукурузники есть( бывшая "Иволга-Авиа" - там парк большой- вопрос в кадрах- НЕКОМУ летать- Иволга собирала на лето, на химпрополку, лётчиков со всего Казахстана, даже с СНГ работали). Некому работать и некому руководить- как сказал Мусабаев - одни БАРАНЫ руководят авиацией.Цитата:Совершенно верно: - выбор есть всегда или как в анекдоте- два ПУТЯ - или работать или ВОРОВАТЬ. Пока казахские чиновники - только ВОРУЮТ.