Re: Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...

Отправлено: - 23:13

Этот реестр - видимость деятельности, демагогия, а не мера борьбы.

В нашей стране только жёсткие сроки с конфискацией всего и вся у вора и его родственников могут заставить задуматься жуликов. И то - не сразу.

Несколько лет должно пройти и сотни посадок, пока до остальных дойдёт, что воровать - не выгодно.

Но у нас всё сводится к кампанейщине. Обычно - месячной.

Потом можно расслабиться и воровать дальше.