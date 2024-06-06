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≡ Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49335
Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
Отправлено: 06.06.24 - 19:55
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Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством по противодействию коррупции, который предусматривает введение публичного реестра коррупционеров. Поможет ли эта мера в решении одной из главных проблем Казахстана?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6233
Re: Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
Отправлено: 06.06.24 - 19:55
#1
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Я проголосовал за последнее- почему- пока будешь рассуждать о коррупции и о его вреде- дела не сделаешь- в нашей реальности - лучше заплатить и решить свои дела, чем не заплатить и не решать свои дела- всё равно не ты так другой заплатит.

Взятка - двигатель прогресса и развития твоего бизнеса, по крайней мере в Казахстане это точно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1403
Re: Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
Отправлено: 06.06.24 - 23:13
#2
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Этот реестр - видимость деятельности, демагогия, а не мера борьбы.
В нашей стране только жёсткие сроки с конфискацией всего и вся у вора и его родственников могут заставить задуматься жуликов. И то - не сразу.
Несколько лет должно пройти и сотни посадок, пока до остальных дойдёт, что воровать - не выгодно.
Но у нас всё сводится к кампанейщине. Обычно - месячной.
Потом можно расслабиться и воровать дальше.
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