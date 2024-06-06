Отправлено: - 17:32

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Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..

[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 18:38]

Цитата:Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).Подробнее здесь: