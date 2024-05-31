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≡ Вячеслава Дудника сняли с должности вице-министра здравоохранения: причину назвали в Генпрокуратуре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49335
Вячеслава Дудника сняли с должности вице-министра здравоохранения: причину назвали в Генпрокуратуре
Отправлено: 31.05.24 - 11:40
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На днях от должности вице-министра здравоохранения был освобожден Вячеслав Дудник. Причину такого кадрового решения объяснили в Генеральной прокуратуре. Как говорится в ответе на официальный запрос, Дудник лишился своего поста после вынесенного прокурорами акта надзора.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
282
Re: Вячеслава Дудника сняли с должности вице-министра...
Отправлено: 31.05.24 - 11:40
#1
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Бумеранг работает, зря лечил непорядочных директоров тоо, клятва Гиппократа конечно мощная штука, но усердствовать то зачем? Выполнять все хотелки невзирая на здравый смысл?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Re: Вячеслава Дудника сняли с должности вице-министра...
Отправлено: 31.05.24 - 11:42
#2
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Как правило, народ всё знает.
Если славянин, то подставили.
Если нет, то это правда.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1317
Re: Вячеслава Дудника сняли с должности вице-министра...
Отправлено: 06.06.24 - 21:34
#3
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продолжай 111 провокацию
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