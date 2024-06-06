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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 14:33
Цитата:
Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы..
А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..
maxsaf:
Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада
Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада
Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы..
А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 15:37
Ничего необычного, Лавров получил орден Жеребца..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 15:42
Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 17:32
Цитата:
Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 18:38]
111:
Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..
Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..
Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 18:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 17:37
Цитата:
Так, это их друзья. Не Петровские времена, когда он окна прорубал в Европу, заставлял дворян, бояр носить парики и последним бороды сбривали и.т.д. .
111:
Ничего необычного, Лавров получил орден...
Ничего необычного, Лавров получил орден...
Так, это их друзья. Не Петровские времена, когда он окна прорубал в Европу, заставлял дворян, бояр носить парики и последним бороды сбривали и.т.д. .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:01
Цитата:
Это поддержание авторитета
Самка выступала в роли спаринг партнёра значит котрая попирала авторитет альфы причем в стае))
Свою личную самку самец никогда не тронет
Цитата:
Не у всех
Кабаны ведут свою потомство до взросления
У волков в стае вроде также
Львы следят чтобы его потомство выжило
Карачун:
Ну я видел, и не раз. Как альфа-самец стаи собак загрызал насмерть оборзевшую самку из этой же стаи.
Ну я видел, и не раз. Как альфа-самец стаи собак загрызал насмерть оборзевшую самку из этой же стаи.
Это поддержание авторитета
Самка выступала в роли спаринг партнёра значит котрая попирала авторитет альфы причем в стае))
Свою личную самку самец никогда не тронет
Цитата:
Карачун:
И, кстати, на потомство самцам вообще на...это самое. Задача - передать генетический материал, выживет он или нет это не важно
И, кстати, на потомство самцам вообще на...это самое. Задача - передать генетический материал, выживет он или нет это не важно
Не у всех
Кабаны ведут свою потомство до взросления
У волков в стае вроде также
Львы следят чтобы его потомство выжило
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:29
Цитата:
Это как. Вот стая, как там определить личная не личная?! Один альфа-самец, вторые альфа-самки. И он их загрыз. Будем объективны не будь она когда-то "личной" хрена с два они бы стали альфой с таким-то вожаком.
То есть произошло некое событие приведшее к тому что они перестали видимо быть "личными".
Ну так и в рассматриваемых случаях фактически произошло то же самое. Или в фантазии самцов произошло, тут я не берусь утверждать.
Цитата:
Это как выглядит со стороны действий самцов?
abaika95:
Свою личную самку самец никогда не тронет
Свою личную самку самец никогда не тронет
Это как. Вот стая, как там определить личная не личная?! Один альфа-самец, вторые альфа-самки. И он их загрыз. Будем объективны не будь она когда-то "личной" хрена с два они бы стали альфой с таким-то вожаком.
То есть произошло некое событие приведшее к тому что они перестали видимо быть "личными".
Ну так и в рассматриваемых случаях фактически произошло то же самое. Или в фантазии самцов произошло, тут я не берусь утверждать.
Цитата:
abaika95:
Не у всех
Не у всех
Это как выглядит со стороны действий самцов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:56
Цитата:
Беги, дружок
111:
Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы.. А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..
Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы.. А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..
Беги, дружок
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 19:50
Цитата:
Ну пока что холодильник, пусть и меньше чем у янки, но это мое, родное.
Куда мне бежать?
Сам себя кормлю, семью, пока извини, не побегу к тебе под янки..
maxsaf:
Беги, дружок
Беги, дружок
Ну пока что холодильник, пусть и меньше чем у янки, но это мое, родное.
Куда мне бежать?
Сам себя кормлю, семью, пока извини, не побегу к тебе под янки..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 19:52
Цитата:
Видел я, как ссыканула вторая армия в мире..
Kairat stayer:
капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину
капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину
Видел я, как ссыканула вторая армия в мире..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 20:53
Цитата:
Ну вот, опять задняя. Говорил, что стоит только показать, а теперь оказывается это ещё и не факт, и зависит от полноты первого холодильника.
111:
Сам себя кормлю, семью
Сам себя кормлю, семью
Ну вот, опять задняя. Говорил, что стоит только показать, а теперь оказывается это ещё и не факт, и зависит от полноты первого холодильника.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 20:57
Цитата:
Вы способны, вопреки половому инстинкту и инстинкту размножения, вступить в гомосексуальную связь, да ещё и где-нибудь на ближнем востоке, или на Кавказе, наплевав при этом ещё и на инстинкт самосохранения? А за деньги? и если нет, то почему?
Skeptic:
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу. Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
Инстинкт - обязательная для выполнения программа. Безусловная. Не поддающаяся осмыслению, анализу. Т.е., сохранение жизни однозначно. Никаких рисков и эндорфинов.
Вы способны, вопреки половому инстинкту и инстинкту размножения, вступить в гомосексуальную связь, да ещё и где-нибудь на ближнем востоке, или на Кавказе, наплевав при этом ещё и на инстинкт самосохранения? А за деньги? и если нет, то почему?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 21:02
Цитата:
Да ты семью свою водой то обеспечить не можешь, с баклажками бегаешь.
111:
Сам себя кормлю, семью, пока извини, не побегу к тебе под янки..
Сам себя кормлю, семью, пока извини, не побегу к тебе под янки..
Да ты семью свою водой то обеспечить не можешь, с баклажками бегаешь.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1317
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 21:30
Цитата:
а сколько их, Франций?
интересно узнать
Kairat stayer:
у Франций
у Франций
а сколько их, Франций?
интересно узнать
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3198
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 21:36
Цитата:
А зачем вы разделяете, в некоторых случаях - это и есть инстинкт самосохранения. Болезнь не всегда так просто из неоткуда - защитная функция организма так сказать...
Или вот в этом видео, реакция человеков, что это инстинкт или они так осознано, преднамеренно стеклянный мост пересекают?
abaika95:
Это не инстинкт это ШИЗОФРЕНИЯ
Это не инстинкт это ШИЗОФРЕНИЯ
А зачем вы разделяете, в некоторых случаях - это и есть инстинкт самосохранения. Болезнь не всегда так просто из неоткуда - защитная функция организма так сказать...
Или вот в этом видео, реакция человеков, что это инстинкт или они так осознано, преднамеренно стеклянный мост пересекают?
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