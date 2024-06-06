Отправлено: - 20:03

bgb:

никто не ожидал резкого поступления с введением штрафов?

Цитата:Не зря так много гайцов стало на дорогах. Буквально кишат, на каждом километре.И машины у всех новые, скоростные, уже не ДЖАКИ, а КИА и Хюндаи.Кстати про ШТРАФСТАН- с 8 июня за не вовремя сданный стат.отчёт или даже вовремя сданный, но недостоверный - за это тоже - многотысячный штраф.