Re: Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...

Отправлено: - 19:55

Я проголосовал за последнее- почему- пока будешь рассуждать о коррупции и о его вреде- дела не сделаешь- в нашей реальности - лучше заплатить и решить свои дела, чем не заплатить и не решать свои дела- всё равно не ты так другой заплатит.



Взятка - двигатель прогресса и развития твоего бизнеса, по крайней мере в Казахстане это точно.