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Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
Мажилис рассматривает законопроект, разработанный Агентством...
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