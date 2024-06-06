Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать