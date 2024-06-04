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≡ Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49335
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 04.06.24 - 17:46
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На процессе обвиняемая заявила, что не только не нападала на правоохранителей, но и сама получила травмы от действий сотрудников полиции. А после провела почти 10 часов в отделении без возможности сходить в туалет или поесть.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4481
Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?
Отправлено: 06.06.24 - 19:29
#15
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Все эти случаи вызывают недоумение.
Еще раньше пенсионер так избил полицейского, что почему-то сам угодил в больницу. И в результате пенсионер еще был осужден!!!
Еще куча подобных дел, в которых обычно в жаркой рукопашной схватке все нападавшие на полицейских зачем-то норовили оторвать один погон. Почему именно погон, к тому же один?
Теперь женщина избила двоих (!) сотовым телефоном (!!!)...
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