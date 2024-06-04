Тяжелые последствия легкого вреда здоровью - Жительницу Карабалыка судят за нанесение травм инспекторам полиции. Что не так с этим делом?

Отправлено: - 19:29

Все эти случаи вызывают недоумение.

Еще раньше пенсионер так избил полицейского, что почему-то сам угодил в больницу. И в результате пенсионер еще был осужден!!!

Еще куча подобных дел, в которых обычно в жаркой рукопашной схватке все нападавшие на полицейских зачем-то норовили оторвать один погон. Почему именно погон, к тому же один?

Теперь женщина избила двоих (!) сотовым телефоном (!!!)...