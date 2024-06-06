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≡ «Указывает на занижение показателей» - За что ревизионная комиссия раскритиковала работу акимата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49335
«Указывает на занижение показателей» - За что ревизионная комиссия раскритиковала работу акимата Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 19:19
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- Фактическое поступление средств 3 раза больше значений отчетного периода. Это указывает на занижение показателей на этапе планирования и не надлежащее взаимодействие акиматов с органами госдоходов, - отметил Дмитрий Костюков.

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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4481
Re: «Указывает на занижение показателей» - За что ревизионная...
Отправлено: 06.06.24 - 19:19
#1
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Интересно было бы посмотреть на источники доходов в процентном состоянии.
Очевидно, никто не ожидал резкого поступления с введением штрафов?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6232
Re: «Указывает на занижение показателей» - За что ревизионная...
Отправлено: 06.06.24 - 20:03
#2
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Цитата:
bgb:
никто не ожидал резкого поступления с введением штрафов?


Не зря так много гайцов стало на дорогах. Буквально кишат, на каждом километре.
И машины у всех новые, скоростные, уже не ДЖАКИ, а КИА и Хюндаи.
Кстати про ШТРАФСТАН- с 8 июня за не вовремя сданный стат.отчёт или даже вовремя сданный, но недостоверный - за это тоже - многотысячный штраф.
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