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≡ "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49335
"В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по делу Армана Амзе заявил, что раскусит ампулу с ядом. Его видеообращение посмотрели в суде Костаная
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
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На одном из прошлых заседаний Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания. Сегодняшнее заседание началось с того, что Алексей Н. в суде не явился, а его адвокат Радик ВАЛИЕВ сделал прямо-таки сенсационное заявление.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 16:56
#1
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Хорошая смерть.
А там без мучений происходит всё?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3395
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:40
#2
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Интересное первое фото. Ведут подсудимого в наручниках, а в левой руке у него ключи от авто?

Цитата:
111:
А там без мучений происходит всё?

Не попробуешь - не узнаешь.
;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16013
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 17:57
#3
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Прям не Костанай
А полиция Майями
Цитата:
Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления.


Цитата:
Алексей Н. продавал ему синтетические наркотики с большой скидкой.


Ну вот и всё)
Цитата:
Козлов я:
Интересное первое фото. Ведут подсудимог

Больше на четки похоже
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6917
Re: "В моей смерти прошу винить ОПН" - Потерпевший по...
Отправлено: 06.06.24 - 18:53
#4
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Я охотно верю Алексею, потому что эти в погонах могут радио показателя мать родную продать,потому что проходил через это. Чел хотет купить пиво,я подозреваю что подстава и продаю нулевку. Полицей пишет в протоколе дербес классический четыре градуса(который снят с производства три годах назад). Я об этом беру справку на фирме иду к судье, а он меня лишает лицензию и еще штраф. Мрази одним словом...
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