НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 467 из 467«1...465466467
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 14:33
#6991
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада

Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы..
А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 15:37
#6992
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего необычного, Лавров получил орден Жеребца..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 15:42
#6993
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5551
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 17:32
#6994
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Щекотливпя ситуация, депутат Гурулев предложил бить ядеркой по Нидерландам, но там живет одна из дочерей Путина, которая вышла за нидерландца..


Да, уж, ранее Макс и Скептик Европу пугали, а Гурилёв с Медведевым до сих пор пугают. Ниже в видео, доктор военных наук, военный эксперт, капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину, остальные 90 достигнут целей и нам мало не покажется (на 6 мин.12 сек.).

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 18:38]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5551
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 17:37
#6995
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ничего необычного, Лавров получил орден...


Так, это их друзья. Не Петровские времена, когда он окна прорубал в Европу, заставлял дворян, бояр носить парики и последним бороды сбривали и.т.д. :lol: :lol: :lol: .
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:01
#6996
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Ну я видел, и не раз. Как альфа-самец стаи собак загрызал насмерть оборзевшую самку из этой же стаи.

Это поддержание авторитета
Самка выступала в роли спаринг партнёра значит котрая попирала авторитет альфы причем в стае))
Свою личную самку самец никогда не тронет
Цитата:
Карачун:
И, кстати, на потомство самцам вообще на...это самое. Задача - передать генетический материал, выживет он или нет это не важно

Не у всех
Кабаны ведут свою потомство до взросления
У волков в стае вроде также
Львы следят чтобы его потомство выжило
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:29
#6997
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Свою личную самку самец никогда не тронет

Это как. Вот стая, как там определить личная не личная?! Один альфа-самец, вторые альфа-самки. И он их загрыз. Будем объективны не будь она когда-то "личной" хрена с два они бы стали альфой с таким-то вожаком.
То есть произошло некое событие приведшее к тому что они перестали видимо быть "личными".
Ну так и в рассматриваемых случаях фактически произошло то же самое. Или в фантазии самцов произошло, тут я не берусь утверждать.
Цитата:
abaika95:
Не у всех

Это как выглядит со стороны действий самцов?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23375
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 18:56
#6998
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я смотрю только на факты, а не на всякие домыслы.. А факты да, говорят что люди, покажи им кусок кости как собаке, побегут за ней хоть за океан..

Беги, дружок

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 19:50
#6999
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Беги, дружок

Ну пока что холодильник, пусть и меньше чем у янки, но это мое, родное.
Куда мне бежать?
Сам себя кормлю, семью, пока извини, не побегу к тебе под янки..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 19:52
#7000
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
капитан первого ранга и.т.д. Константин Валентинович Сивков, на днях сказал, что про ядерное оружие не стоит говорить. Мол у Франций 190 ракет с ядерными боезарядами, даже если перехватим половину

Видел я, как ссыканула вторая армия в мире..
Профайл
Страница 467 из 467«1...465466467
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS