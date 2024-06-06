Re: «Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о...

Отправлено: - 16:19

Недоработка Сталина, так Синьцзянь был бы уйгурской республикой и буфером между Китаем и Казахстаном...

А саранчу надо опылять, возрождая малую гражданскую авиацию. Раньше аэродром был даже в самом Тургае, кукурузник летал в Аркалык, рейс был... Всё, что нажито и построено, увы потеряно...