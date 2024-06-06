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≡ «Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49333
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
Отправлено: 06.06.24 - 16:03
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Вице-премьер Серик ЖУМАНГАРИН осмотрел посевные площади в южных районах Костанайской области, где сейчас ведут массовую обработку против насекомых-вредителей. Публикуем его ответы на вопросы аграриев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38589
Re: «Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о...
Отправлено: 06.06.24 - 16:03
#1
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Как министр то восхищен китайцами.
Наконец то отдадим потихонечку Китаю самое последнее что у нас осталось, земли?
Глядишь, китайцы нам газовые камеры настроят, чтоб сжигать нас, чтоб не занимать земли нашими могилами.
И то хорошо..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
641
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
Отправлено: 06.06.24 - 16:05
#2
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Какбэ потом не "подсесть" на китайские сорта хлопка... Там китайские друзья такие, шо даром ничего не дают...

[Исправлено: mks2703, 06.06.2024 - 17:06]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14864
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
Отправлено: 06.06.24 - 16:10
#3
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Цитата:
111:

Цитата:
mks2703:

А у нас выбора нету. Своих семян нету, своих гербецидов нету, техники нету. Мы о всех зависим. И от китая и от россии

[Исправлено: Vit, 06.06.2024 - 16:11]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
641
Re: «Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о...
Отправлено: 06.06.24 - 16:19
#4
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Недоработка Сталина, так Синьцзянь был бы уйгурской республикой и буфером между Китаем и Казахстаном...
А саранчу надо опылять, возрождая малую гражданскую авиацию. Раньше аэродром был даже в самом Тургае, кукурузник летал в Аркалык, рейс был... Всё, что нажито и построено, увы потеряно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38589
«Как раньше, уже не будет» - Вице-премьер Казахстана о борьбе с саранчой, перспективах развития сельского хозяйства и зарубежном опыте
Отправлено: 06.06.24 - 16:55
#5
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Цитата:
Vit:
А у нас выбора нету.

Выбор всегда есть, чтоб купить нормальную технику, самолеты, дроны, обучить, мозга большого думаю не надо
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