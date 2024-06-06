Отправлено: - 14:42

Предполагается, что такие данные будут формировать рейтинг и сориентируют потенциальных посетителей

Цитата:Хм..То есть алкаш, у которого от зарплаты до зарплаты, принявший алкоголь, берет в руки газету, читает там какие то рейтинги и идет в крутое заведение за тысячу ойро за вечер?