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≡ Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49331
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 14:42
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Аргументировал идею первый заместитель начальника департамента Алексей МИЛЮК. 4 июня на заседании совета по защите прав предпринимателей он говорил о том, что некоторые кафе и рестораны создали себе устойчивую репутацию мест, куда посетители ходят напиться и ножами помахать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 14:42
#1
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Цитата:
Предполагается, что такие данные будут формировать рейтинг и сориентируют потенциальных посетителей

Хм..
То есть алкаш, у которого от зарплаты до зарплаты, принявший алкоголь, берет в руки газету, читает там какие то рейтинги и идет в крутое заведение за тысячу ойро за вечер?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
639
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 14:58
#2
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Неожиданно в тройке лидеров весь Север Казахстана, или это закономерность...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 15:00
#3
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Цитата:
mks2703:

Твою статью прочитали смотрю, полиция и выдала за свое изобретение
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает публиковать ДП Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 15:03
#4
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Вот этот Алексей Милюк, вообще то классный человек.
Не смотря на то, как мы относимся к полиции.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
639
Re: Рейтинг небезопасных заведений общепита предлагает...
Отправлено: 06.06.24 - 15:09
#5
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Цитата:
111:
Твою статью прочитали смотрю, полиция и выдала за свое изобретение


То не моя статья, скопипастил (перепечатал), там автор есть.
Надо просто лицензию забирать на полгода.
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