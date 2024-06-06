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≡ 15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49331
15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 12:43
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24-летний житель Лисаковска представлялся изготовителем бань и иных изделий из дерева, выставлял объявления через ОЛХ и WhatsApp. Теперь за неоднократное мошенничество ему грозит до 7-ми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6916
Re: 15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в...
Отправлено: 06.06.24 - 12:43
#1
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Как звать нового Остапа,не мешало бы фотку посмотреть,как говорится- страна должна знать своих героев
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
Re: 15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в...
Отправлено: 06.06.24 - 14:36
#2
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Затаболовка.
Человек писать не может даже .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
15 млн тенге заработал мошенник на несуществующих банях в Костанайской области
Отправлено: 06.06.24 - 14:59
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

И тебя с днюхой
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