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≡ Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49331
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:46
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В Казахстане запретят продажу энергетиков лицам до 21 года. Депутат Елнур Бейсенбаев привел данные о том, что более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры и связал это с энергетиками.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
639
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:46
#1
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Молодые прям подсели на энергетики. Везде они с этой хе.ней носятся... Мы в их годы без энергетиков как-то обходились. Сердце посадят с юности в лучшем случае, в худшем "коньки откинут"...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3362
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 10:51
#2
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в 18 лет человека по закону могут призвать в армию и отправить воевать. На войне ему придётся убивать врагов и это тоже будет законно. Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))

[Исправлено: юля елиссева, 06.06.2024 - 11:54]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9900
Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:11
#3
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На алкоголь,сигареты,энергетики,надо вводить запрет не только на продажу с 21 года ,но и на покупку и хранение,для того что бы не было подстав со стороны полиции,идёшь по улице с этой гадостью получай такой же штраф как и продавец который тебе его продал.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
639
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:12
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Но, блин, энергетик в 18 ему купить нельзя, потому что закон запрещает ибо маленький ещё :))


"...Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open...."
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14862
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:18
#5
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Не только молодеж. Взрослые тоже подсели Часто вижу на заправках взрослые дядьки носятся с этими горилами, годзилами. Конечно я тоже пробывал ред бул. Затягивает Поэтому сразу же прекратил покупать. Все что начинает затягивать организму вредно)
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
639
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:26
#6
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Подставы есть, сейчас не знаю как, а раньше было. Года два назад в маленьком магазе, месяц что ли без алкачки и продавщицу на 100 штук "развели" с помощью подставного мальца... Я одну знакомую продавщицу уберег от соблазна продать сигареты пацану без удостоверения. Выглядел он взрослым, здоровее меня, но недалеко от входа стояли полицейские в штатском, их можно узнать при "любой погоде"... Захожу в магаз, а там этот парень уговаривает продавщицу продать сигареты, типа удостоверение дома забыл. Я ей так "лицом помотал из стороны в сторону", и она не продала... Утка подсадная ушла "не солоно хлебавши", но думаю кто-то и попадается...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16010
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 11:47
#7
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Давно пора было
Достали школотроны
10летки наберут энергетиков и сидят потом плюются от кислоты
Родители жалуются что дети ничего не едят и аппетита нет
Зато по тыще в день на энергетики и чипсы им выделяют,зачем спрашивается?
Вот теперь Лафа кончилась
Вейпы им запретили
Энергетики запретили
Ещё родительский контроль ввести на планшеты и телефоны и вообще блеск
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38584
Re: Депутаты проголосовали за ограничение в продаже энергетиков
Отправлено: 06.06.24 - 14:46
#8
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А что, там есть спирт в энергетиках или что там?
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