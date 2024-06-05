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Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или

Цитата:Где ты видел чтобы у животных самец свою самку убивал?Инстинкт как раз таки ведёт самца защищать самку и потомство потомучто от этого будет зависеть продолжение его родаДаже если самку покрыл чужой самец, ее не убивают,не она виновата а самец котрый не смог ее защитить и отстоять))Только у человека в следствии психологических проблем и общественных норм и традиций типа религии, какой-то пуританской морали стало нормой убивать сородичей,детей и жен потомучто те как-то не так себя повели по внутренним правилам этого обществаЭто не инстинкт это ШИЗОФРЕНИЯДля этого человечество придумало суд и юриспруденциюЧтобы каждый не убивал кого захочет без последствий для себяДаже на войне тебя не спасет принадлежность к определенному государству от того что ты совершил военное преступление типа убийства детей и женщинИ тебя будут судить свои жеХотя казалось бы инстинкт диктует уничтожение врага и его племени и потомства