Skeptic: Я просто говорю, что у человека инстинктов нет.
А я говорю, что есть. Точно так же, как и животных. Цитата:
Skeptic: Хотите жить нстинктами - живите ими.
Хотите сказать Вы живёте без инстинктов, так это вам кажется. Абрахам Маслоу Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. - Желания не есть инстинкт. Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или - Цитата:
Skeptic: Человек - существо разумное, в отличие от животных.
Вот и поговорили))) Вообще предположу что гипотеза об исключительности берет свое начало из как-раз из подобных сравнений "человека" и животного ( как-будто это не одно и то же). Сначала животные потом евреи с цыганами не той расцветки. Пожалуй все-таки вор действительно первым крикнет "держите вора"
maxsaf: Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
Если Чечня отделиться, тогда другие национальные субъекты тоже захотят отделяться. Чечня датируется, а есть доноры, из числа национальных образований входящие 12 субъектов, которые пополняют федеральный бюджет, ранее обсуждали. Ниже в видео боевой офицер в отставке, отмечает про эти и другие вопросы.
Именно. В животном мире инстинкт - неосознанные желания. Маслоу применяет этот термин для того, чтобы понятнее было. Животные следуют своим желаниям=инстинктам неосознанно. Потому что так требует их природа. Надо размножаться, надо пить, надо питаться... И т.д. Человек своими желаниями/нежеланиями может и должен управлять. То есть, действовать не на уровне инстинктов, а осознанно. Просто, чтобы бед не натворить. Иначе человек был бы, к примеру, каннибалом. При желании поесть, но имея в своём окружении только свой вид - человека, сильные просто поедали бы слабых... Фашистам не надо было бы газовых камер и печей строить. Люди сами себя истребили бы.
Эл-починно: Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или
Где ты видел чтобы у животных самец свою самку убивал? Инстинкт как раз таки ведёт самца защищать самку и потомство потомучто от этого будет зависеть продолжение его рода Даже если самку покрыл чужой самец, ее не убивают,не она виновата а самец котрый не смог ее защитить и отстоять)) Только у человека в следствии психологических проблем и общественных норм и традиций типа религии, какой-то пуританской морали стало нормой убивать сородичей,детей и жен потомучто те как-то не так себя повели по внутренним правилам этого общества Это не инстинкт это ШИЗОФРЕНИЯ Для этого человечество придумало суд и юриспруденцию Чтобы каждый не убивал кого захочет без последствий для себя Даже на войне тебя не спасет принадлежность к определенному государству от того что ты совершил военное преступление типа убийства детей и женщин И тебя будут судить свои же Хотя казалось бы инстинкт диктует уничтожение врага и его племени и потомства
abaika95: Где ты видел чтобы у животных самец свою самку убивал?
Ну я видел, и не раз. Как альфа-самец стаи собак загрызал насмерть оборзевшую самку из этой же стаи. И, кстати, на потомство самцам вообще на...это самое. Задача - передать генетический материал, выживет он или нет это не важно
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