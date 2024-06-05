Отправлено: - 22:54

Vit:

Z означает зорро

Vit:

Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.

Цитата:Зет означает фашистКотрый даже символ себе придумать не смог а взял наименование буквы захода войск в Украину со стороны КрымаЦитата:Но российскому СМИ ты почему-то же веришь