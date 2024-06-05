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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:47
Цитата:
А я говорю, что есть. Точно так же, как и животных. Цитата:
Хотите сказать Вы живёте без инстинктов, так это вам кажется.
Абрахам Маслоу Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. - Желания не есть инстинкт.
Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или -
Цитата:
Skeptic:
Я просто говорю, что у человека инстинктов нет.
Я просто говорю, что у человека инстинктов нет.
А я говорю, что есть. Точно так же, как и животных. Цитата:
Skeptic:
Хотите жить нстинктами - живите ими.
Хотите жить нстинктами - живите ими.
Хотите сказать Вы живёте без инстинктов, так это вам кажется.
Абрахам Маслоу Абрахам Маслоу утверждал, что люди не имеют инстинктов, поскольку могут преодолеть свои желания. - Желания не есть инстинкт.
Вот полицейский задушивший свою жену, или тот министр в ресторане? Как Вы считаете, что это было? Инстинкт или -
Цитата:
Skeptic:
Человек - существо разумное, в отличие от животных.
Человек - существо разумное, в отличие от животных.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.06.24 - 22:54
Цитата:
Зет означает фашист
Котрый даже символ себе придумать не смог а взял наименование буквы захода войск в Украину со стороны Крыма
Цитата:
Но российскому СМИ ты почему-то же веришь
Vit:
Z означает зорро
Z означает зорро
Зет означает фашист
Котрый даже символ себе придумать не смог а взял наименование буквы захода войск в Украину со стороны Крыма
Цитата:
Vit:
Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
Украине больше нет свободной СМИ. И потому веры тоже нет.
Но российскому СМИ ты почему-то же веришь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:19
Цитата:
Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада?
111:
так и люди бегут за полным холодильником к новым хозяевам. Совершенно верно!
так и люди бегут за полным холодильником к новым хозяевам. Совершенно верно!
Твоего сынка уже заждались за границей. Он уже определился, Австрия или Канада?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14862
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:39
Цитата:
maxsaf: Он уже определился, Австрия или Канада?В Россию он поедет. Вот увидите. И Абайка тоже, он без неё жить не может. Тем более хата есть уже там.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 00:50
Цитата:
Та они уже оба там персоны нон-грата кто их туда пустит
Vit:
В Россию он поедет. Вот увидите. И Абайка тоже, он без неё жить не может. Тем более хата есть уже там.
В Россию он поедет. Вот увидите. И Абайка тоже, он без неё жить не может. Тем более хата есть уже там.
Та они уже оба там персоны нон-грата кто их туда пустит
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 08:25
Цитата:
Так это, ошиблись тогда. Надо было брать Б в качестве буквы-символа. "Болван" на б начинается. А там зорро он, данко или робин гуд это уже дело десятое.
Vit:
Z означает зорро. Защитник бедных и обиженых.
Z означает зорро. Защитник бедных и обиженых.
Так это, ошиблись тогда. Надо было брать Б в качестве буквы-символа. "Болван" на б начинается. А там зорро он, данко или робин гуд это уже дело десятое.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 08:37
Цитата:
Вот и поговорили)))
Вообще предположу что гипотеза об исключительности берет свое начало из как-раз из подобных сравнений "человека" и животного ( как-будто это не одно и то же). Сначала животные потом евреи с цыганами не той расцветки. Пожалуй все-таки вор действительно первым крикнет "держите вора"
Эл-починно:
А я говорю, что есть.
А я говорю, что есть.
Вот и поговорили)))
Вообще предположу что гипотеза об исключительности берет свое начало из как-раз из подобных сравнений "человека" и животного ( как-будто это не одно и то же). Сначала животные потом евреи с цыганами не той расцветки. Пожалуй все-таки вор действительно первым крикнет "держите вора"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16009
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 11:50
Цитата:
Я и так в нее езжу
Хату проверять то надо
Но жить там смысла нет
Жопа там полнейшая Цитата:
Таможенный контроль)
Лично бумажечку выдает на пропуск)
Vit:
В Россию он поедет. Вот увидите.
В Россию он поедет. Вот увидите.
Я и так в нее езжу
Хату проверять то надо
Но жить там смысла нет
Жопа там полнейшая Цитата:
maxsaf:
Та они уже оба там персоны нон-грата кто их туда пустит
Та они уже оба там персоны нон-грата кто их туда пустит
Таможенный контроль)
Лично бумажечку выдает на пропуск)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 11:54
Всем мира, добра и хорошего дня!
Цитата:
Ты шо у брата московита (москвича) находишься, берегись мигрантов, отмечают, что ими на 40 процентов больше совершено преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .
Подробнее здесь:
Цитата:
Vit:
Ты шо у брата московита (москвича) находишься, берегись мигрантов, отмечают, что ими на 40 процентов больше совершено преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:01
Цитата:
Если Чечня отделиться, тогда другие национальные субъекты тоже захотят отделяться. Чечня датируется, а есть доноры, из числа национальных образований входящие 12 субъектов, которые пополняют федеральный бюджет, ранее обсуждали. Ниже в видео боевой офицер в отставке, отмечает про эти и другие вопросы.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 13:27]
maxsaf:
Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
Ну и пусть бы дальше учил, вместе с желающими остаться в составе Украины. С ушедшими нужно было смириться. Кстати, и с Чечней тоже - хотите независимости - давай, до свидания. А теперь там платят дань Грозному и устанавливают шариат, наплевав на законы страны. Ну и нафига надо было их удерживать?
Если Чечня отделиться, тогда другие национальные субъекты тоже захотят отделяться. Чечня датируется, а есть доноры, из числа национальных образований входящие 12 субъектов, которые пополняют федеральный бюджет, ранее обсуждали. Ниже в видео боевой офицер в отставке, отмечает про эти и другие вопросы.
Подробнее здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 06.06.2024 - 13:27]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:04
Цитата:
Преступление это было. Каким боком здесь инстинкты?
Гнилость человеческой натуры, гнусность, подлость... Да что угодно. Не умение/не желание держать себя в руках.
[Исправлено: Skeptic, 06.06.2024 - 13:20]
Эл-починно:
что это было?
что это было?
Преступление это было. Каким боком здесь инстинкты?
Гнилость человеческой натуры, гнусность, подлость... Да что угодно. Не умение/не желание держать себя в руках.
[Исправлено: Skeptic, 06.06.2024 - 13:20]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.06.24 - 12:11
Цитата:
Именно. В животном мире инстинкт - неосознанные желания. Маслоу применяет этот термин для того, чтобы понятне было.
Животные следуют своим желаниям=инстинктам неосознанно. Потому что так требует их природа. Надо размножаться, надо пить, надо питаться... И т.д.
Человек своими желаниями/нежеланиями может и должен управлять.
То есть, действовать не на уровне инстинктов, а осознанно. Просто, чтобы бед не натворить.
Иначе человек был бы, к примеру, каннибалом. При желании поесть, но имея в своём окружении только свой вид - человека, сильные просто поедали бы слабых... Фашистам не надо было бы газовых камер и печей строить. Люди сами себя истребили бы.
Эл-починно:
Желания не есть инстинкт.
Желания не есть инстинкт.
Именно. В животном мире инстинкт - неосознанные желания. Маслоу применяет этот термин для того, чтобы понятне было.
Животные следуют своим желаниям=инстинктам неосознанно. Потому что так требует их природа. Надо размножаться, надо пить, надо питаться... И т.д.
Человек своими желаниями/нежеланиями может и должен управлять.
То есть, действовать не на уровне инстинктов, а осознанно. Просто, чтобы бед не натворить.
Иначе человек был бы, к примеру, каннибалом. При желании поесть, но имея в своём окружении только свой вид - человека, сильные просто поедали бы слабых... Фашистам не надо было бы газовых камер и печей строить. Люди сами себя истребили бы.
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